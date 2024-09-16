https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972889530.html

Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника

Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника - РИА Новости, 16.09.2024

Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника

Корабли Балтийского флота в ходе СКШУ "Океан-2024" уничтожили подводную лодку условного противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:06

2024-09-16T08:06

2024-09-16T08:06

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россия

балтийское море

ссср

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота в ходе СКШУ "Океан-2024" уничтожили подводную лодку условного противника, сообщило Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в акватории Балтийского моря экипаж малого противолодочного корабля "Алексин" во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Моряки во взаимодействии с экипажами противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения. По имеющимся данным, предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находится подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача уничтожить корабли группировки", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного решения поставленной задачи в указанный квадрат были направлен МПК и вертолеты морской авиации флота. Вертолеты, выполнив элементы "зависания" над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружили цель и передал координаты подводной лодки экипажу МПК "Алексин". "После этого обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-6000 и торпедного вооружения кораблей. Помимо противолодочных мероприятий, экипаж корабля успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по различным целям с практическим применением оружия", - добавляется в сообщении. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

https://ria.ru/20240913/floty-1972426739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, балтийское море, ссср, воздушно-космические силы россии