Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника
Корабли Балтфлота уничтожили подлодку условного противника на учениях "Океан"
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота в ходе СКШУ "Океан-2024" уничтожили подводную лодку условного противника, сообщило Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в акватории Балтийского моря экипаж малого противолодочного корабля "Алексин" во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Моряки во взаимодействии с экипажами противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения. По имеющимся данным, предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находится подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача уничтожить корабли группировки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для оперативного решения поставленной задачи в указанный квадрат были направлен МПК и вертолеты морской авиации флота. Вертолеты, выполнив элементы "зависания" над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружили цель и передал координаты подводной лодки экипажу МПК "Алексин".
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"После этого обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-6000 и торпедного вооружения кораблей. Помимо противолодочных мероприятий, экипаж корабля успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по различным целям с практическим применением оружия", - добавляется в сообщении.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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