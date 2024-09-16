Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье
Морпехи ТОФ уничтожили десант условного противника на учениях "Океан-2024"
Морские пехотинцы ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, действуя на десантном полигоне в Приморском крае, уничтожили морской десант условного противника, высадившийся на необорудованное побережье", - говорится в сообщении.
Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями
11 сентября, 09:26
Как сообщает ведомство, Морпехи ТОФ первоначально под прикрытием дымовой завесы отошли на рубежи сосредоточения, откуда вели огонь по наступающему неприятелю. Их поддержали РСЗО "Град" и танки Т-80БВ. После подразделения морпехов перешли к наступлению, выдавив силы противника обратно на побережье.
"Неприятельские цели поражались из переносных противотанковых комплексов, противотанковых гранатомётов, пушек боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе отработки практических задач широко использовался опыт, полученный военнослужащими соединения в ходе специальной военной операции.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.