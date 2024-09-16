https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972886456.html

Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье

Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье - РИА Новости, 16.09.2024

Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье

Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:07

2024-09-16T07:07

2024-09-16T07:07

безопасность

россия

ссср

приморский край

тихоокеанский флот вмф россии

воздушно-космические силы россии

т-80бв

бмп-3

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, действуя на десантном полигоне в Приморском крае, уничтожили морской десант условного противника, высадившийся на необорудованное побережье", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, Морпехи ТОФ первоначально под прикрытием дымовой завесы отошли на рубежи сосредоточения, откуда вели огонь по наступающему неприятелю. Их поддержали РСЗО "Град" и танки Т-80БВ. После подразделения морпехов перешли к наступлению, выдавив силы противника обратно на побережье. "Неприятельские цели поражались из переносных противотанковых комплексов, противотанковых гранатомётов, пушек боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе отработки практических задач широко использовался опыт, полученный военнослужащими соединения в ходе специальной военной операции. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971991332.html

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безопасность, россия, ссср, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, т-80бв, бмп-3