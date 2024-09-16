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Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье - РИА Новости, 16.09.2024
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07:07 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972886456.html
Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье
Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье - РИА Новости, 16.09.2024
Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье
Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:07
2024-09-16T07:07
безопасность
россия
ссср
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
воздушно-космические силы россии
т-80бв
бмп-3
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, действуя на десантном полигоне в Приморском крае, уничтожили морской десант условного противника, высадившийся на необорудованное побережье", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, Морпехи ТОФ первоначально под прикрытием дымовой завесы отошли на рубежи сосредоточения, откуда вели огонь по наступающему неприятелю. Их поддержали РСЗО "Град" и танки Т-80БВ. После подразделения морпехов перешли к наступлению, выдавив силы противника обратно на побережье. "Неприятельские цели поражались из переносных противотанковых комплексов, противотанковых гранатомётов, пушек боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе отработки практических задач широко использовался опыт, полученный военнослужащими соединения в ходе специальной военной операции. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971991332.html
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безопасность, россия, ссср, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, т-80бв, бмп-3
Безопасность, Россия, СССР, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России, Воздушно-космические силы России, Т-80БВ, БМП-3
Морпехи ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье

Морпехи ТОФ уничтожили десант условного противника на учениях "Океан-2024"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы ВС России
Морские пехотинцы ВС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы ТОФ уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, действуя на десантном полигоне в Приморском крае, уничтожили морской десант условного противника, высадившийся на необорудованное побережье", - говорится в сообщении.
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Как сообщает ведомство, Морпехи ТОФ первоначально под прикрытием дымовой завесы отошли на рубежи сосредоточения, откуда вели огонь по наступающему неприятелю. Их поддержали РСЗО "Град" и танки Т-80БВ. После подразделения морпехов перешли к наступлению, выдавив силы противника обратно на побережье.
"Неприятельские цели поражались из переносных противотанковых комплексов, противотанковых гранатомётов, пушек боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе отработки практических задач широко использовался опыт, полученный военнослужащими соединения в ходе специальной военной операции.
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Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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