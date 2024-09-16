Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024"
Экипажи четырех самолетов поставили мины у побережья Камчатки на учениях "Океан"
Противолодочный самолет Ил-38Н. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипажи четырёх противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н на учениях "Океан-2024" выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки, сообщило Минобороны РФ.
"В рамках СКШУ "Океан-2024" группа противолодочных самолетов из состава смешанного авиационного полка Войск и Сил на северо-востоке России выполнила постановку мин в морском полигоне. Средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. Четыре самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было установлено четыре линии мин на различном расстоянии от берега в возможных местах высадки морского десанта. На парашютах сброшено более 50 учебных мин, которые перекрыли участок морского побережья протяженностью около 10 километров. Самолеты находились в воздухе более трех часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.