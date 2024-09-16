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Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 16.09.2024
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05:12 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972882387.html
Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024"
Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 16.09.2024
Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024"
Экипажи четырёх противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н на учениях "Океан-2024" выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки, сообщило... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:12
2024-09-16T05:12
безопасность
камчатка
россия
ссср
воздушно-космические силы россии
ил-38
ил-38н
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипажи четырёх противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н на учениях "Океан-2024" выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки, сообщило Минобороны РФ. "В рамках СКШУ "Океан-2024" группа противолодочных самолетов из состава смешанного авиационного полка Войск и Сил на северо-востоке России выполнила постановку мин в морском полигоне. Средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. Четыре самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе", - говорится в сообщении. Отмечается, что было установлено четыре линии мин на различном расстоянии от берега в возможных местах высадки морского десанта. На парашютах сброшено более 50 учебных мин, которые перекрыли участок морского побережья протяженностью около 10 километров. Самолеты находились в воздухе более трех часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972882169.html
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безопасность, камчатка, россия, ссср, воздушно-космические силы россии, ил-38, ил-38н, вооруженные силы рф
Безопасность, Камчатка, Россия, СССР, Воздушно-космические силы России, Ил-38, Ил-38Н, Вооруженные силы РФ
Противолодочные самолеты выполнили постановку мин на учениях "Океан-2024"

Экипажи четырех самолетов поставили мины у побережья Камчатки на учениях "Океан"

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкПротиволодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Противолодочный самолет Ил-38Н. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипажи четырёх противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н на учениях "Океан-2024" выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки, сообщило Минобороны РФ.
"В рамках СКШУ "Океан-2024" группа противолодочных самолетов из состава смешанного авиационного полка Войск и Сил на северо-востоке России выполнила постановку мин в морском полигоне. Средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. Четыре самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе", - говорится в сообщении.
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Корабли ТОФ и ВМС Китая провели стрельбы на учениях "Океан-2024"
05:10
Отмечается, что было установлено четыре линии мин на различном расстоянии от берега в возможных местах высадки морского десанта. На парашютах сброшено более 50 учебных мин, которые перекрыли участок морского побережья протяженностью около 10 километров. Самолеты находились в воздухе более трех часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"
Вчера, 14:26
 
БезопасностьКамчаткаРоссияСССРВоздушно-космические силы РоссииИл-38Ил-38НВооруженные силы РФ
 
 
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