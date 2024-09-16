https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972882169.html

Корабли ТОФ и ВМС Китая провели стрельбы на учениях "Океан-2024"

Корабли ТОФ и ВМС Китая провели стрельбы на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 16.09.2024

Корабли ТОФ и ВМС Китая провели стрельбы на учениях "Океан-2024"

Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках учений... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:10

2024-09-16T05:10

2024-09-16T05:10

безопасность

россия

китай

японское море

воздушно-космические силы россии

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

ил-38

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках учений "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, действуя в составе совместного отряда, отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией в рамках СКШУ "Океан-2024". От российской стороны в этом эпизоде учения участвовало более 15 боевых кораблей, среди которых флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", две дизельные подводные лодки. Действия корабельных сил поддерживали более 10 самолётов и вертолётов Морской авиации Тихоокеанского флота и ВКС России. От китайские стороны участвовали эсминцы "Синин" и "Уси", а также фрегат "Линь И", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместная корабельная группа устранила угрозу атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника. Для этого были задействованы десантно-боевые вертолеты Ка-29, противодиверсионные катера типа "Грачонок" и корабельные расчеты радиоэлектронной борьбы. "Противоминное обеспечение отряда обеспечили современные морские тральщики "Анатолий Шлемов" и "Яков Баляев". Противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации обеспечили дальнее авиационное противолодочное охранение, а палубные вертолёты Ка-27ПЛ отработали поиск подводных лодок с помощью погружаемых гидроакустических станций. По обнаруженной субмарине условного противника были применены глубинные авиабомбы, сброшенные с противолодочных самолетов, и реактивные глубинные установки РБУ-6000", - добавили в МО. Помимо этого, в рамках учений корабли совместного отряда отбили авианалет условного противника. По воздушным целям была применена корабельная артиллерия и зенитный ракетный комплекс "Кинжал" БПК "Адмирал Пантелеев". "В ходе розыгрыша морского боя с корабельной группой условного противника экипаж фрегата "Маршал Шапошников" выполнил практический пуск крылатой ракеты комплекса "Уран". Боевые корабли провели артиллерийские стрельбы по морским щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника. Кроме того, совместный отряд отработал совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи", - говорится в сообщении. За действиями экипажей российских и китайских кораблей в море с борта фрегата "Маршал Шапошников" наблюдали 24 представителя из 10 стран. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240915/ssha-1972776903.html

https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972813636.html

https://ria.ru/20240915/istrebiteli-1972775406.html

россия

китай

японское море

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безопасность, россия, китай, японское море, воздушно-космические силы россии, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38