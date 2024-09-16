https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения - РИА Новости, 16.09.2024
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:43
2024-09-16T10:43
2024-09-16T11:17
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. "Полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города. В дежурную часть районного отдела полиции в 9.20 (7.20 мск – ред.) поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Росгвардия задержала ученика, напавшего на сверстников в школе в Челябинске