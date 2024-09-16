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Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения - РИА Новости, 16.09.2024
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10:43 16.09.2024 (обновлено: 11:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения - РИА Новости, 16.09.2024
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:43
2024-09-16T11:17
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. "Полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города. В дежурную часть районного отдела полиции в 9.20 (7.20 мск – ред.) поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения

Росгвардия задержала ученика, напавшего на сверстников в школе в Челябинске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
10:10
"Полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города. В дежурную часть районного отдела полиции в 9.20 (7.20 мск – ред.) поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияЧелябинскАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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