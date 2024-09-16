https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html

Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения

Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения - РИА Новости, 16.09.2024

Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения

Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:43

2024-09-16T10:43

2024-09-16T11:17

происшествия

челябинск

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников и педагога в челябинской школе, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. "Полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города. В дежурную часть районного отдела полиции в 9.20 (7.20 мск – ред.) поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске