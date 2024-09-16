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Европа и Африка стали оплачивать рекордную долю экспорта в рублях - РИА Новости, 16.09.2024
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19:27 16.09.2024 (обновлено: 19:35 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tsb-1973052061.html
Европа и Африка стали оплачивать рекордную долю экспорта в рублях
Европа и Африка стали оплачивать рекордную долю экспорта в рублях - РИА Новости, 16.09.2024
Европа и Африка стали оплачивать рекордную долю экспорта в рублях
Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных за все время 43,7%, а вот в экспорте, наоборот, российская валюта потеряла позиции, несмотря... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:27
2024-09-16T19:35
экономика
европа
африка
россия
торговля
рубль
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных за все время 43,7%, а вот в экспорте, наоборот, российская валюта потеряла позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. Россия с зимы 2022 года на фоне санкционного давления западных стран переориентирует торговлю на российский рубль и дружественные валюты. Если еще в феврале 2022 года основными торговыми валютами были доллар и евро, то сейчас они занимают менее пятой части от внешнеторговых операций. ИмпортТак, в июле доля российской валюты в расчетах за иностранные товары и услуги увеличилась на 0,8 процентного пункта к июню и составила максимальные за все время наблюдений 43,7%. При этом доля "токсичных" валют в этих операциях впервые составила менее пятой части - 19,8%, а остальные 36,5% пришлись на "дружественные" валюты. Главным образом резкий рост использования рубля в оплате импортных товаров произошел за счет операций с Азией, где его доля впервые выросла до 40% с 37,4%, а также с Африкой, показавшей рост до 75,8% с 53,8%. Кроме того, немного выросла его популярность в расчетах за продукцию стран Карибского бассейна - на 1,7 процентного пункта, до 22,1%. В то же время использование российской валюты за импорт уменьшилось в расчетах с американскими странами (-23,3 процентного пункта за месяц), Европой (-5,2 процентного пункта) и Океанией (-13,2 процентного пункта). В европейском и американском регионах это произошло за счет роста использования валют недружественных государств - на 4 и 19 процентных пунктов соответственно. ЭкспортВ экспортных операциях в середине лета удельный вес российской валюты уменьшился на 4,3 процентного пункта и составил 38,5%. Главными "бенефициарами" этого стали дружественные валюты, доля которых выросла на 2,7 процентного пункта - до 44,3%, "токсичные" валюты же стали популярнее на 1,6 процентного пункта и заняли 17,2% от российского экспорта в июле. Рубль, в первую очередь, стали меньше использовать при оплате российских товаров в Азии, где его доля сократилась до 32,9% с 39,3% месяцем ранее, а также в Америке, где она уменьшилась на 13,7 процентного пункта, до 20,3%. Однако в ряде регионов российская валюта, наоборот, показала рекордные показатели в экспорте. Так, в Европе рубль теперь занимает две трети от всех расчетов (+7 процентных пунктов за месяц), в Африке - почти 80% (+19,1 процентного пункта за месяц), в Океании - 81,1% (+8,7 процентного пункта за месяц). А в Карибском бассейне теперь лишь 0,7% закупок товаров из России проходит не в российской валюте.
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экономика, европа, африка, россия, торговля, рубль
Экономика, Европа, Африка, Россия, Торговля, Рубль
Европа и Африка стали оплачивать рекордную долю экспорта в рублях

ЦБ: доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных за все время 43,7%, а вот в экспорте, наоборот, российская валюта потеряла позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости.
Россия с зимы 2022 года на фоне санкционного давления западных стран переориентирует торговлю на российский рубль и дружественные валюты. Если еще в феврале 2022 года основными торговыми валютами были доллар и евро, то сейчас они занимают менее пятой части от внешнеторговых операций.
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Импорт

Так, в июле доля российской валюты в расчетах за иностранные товары и услуги увеличилась на 0,8 процентного пункта к июню и составила максимальные за все время наблюдений 43,7%. При этом доля "токсичных" валют в этих операциях впервые составила менее пятой части - 19,8%, а остальные 36,5% пришлись на "дружественные" валюты.
Главным образом резкий рост использования рубля в оплате импортных товаров произошел за счет операций с Азией, где его доля впервые выросла до 40% с 37,4%, а также с Африкой, показавшей рост до 75,8% с 53,8%. Кроме того, немного выросла его популярность в расчетах за продукцию стран Карибского бассейна - на 1,7 процентного пункта, до 22,1%.
В то же время использование российской валюты за импорт уменьшилось в расчетах с американскими странами (-23,3 процентного пункта за месяц), Европой (-5,2 процентного пункта) и Океанией (-13,2 процентного пункта). В европейском и американском регионах это произошло за счет роста использования валют недружественных государств - на 4 и 19 процентных пунктов соответственно.

Экспорт

В экспортных операциях в середине лета удельный вес российской валюты уменьшился на 4,3 процентного пункта и составил 38,5%. Главными "бенефициарами" этого стали дружественные валюты, доля которых выросла на 2,7 процентного пункта - до 44,3%, "токсичные" валюты же стали популярнее на 1,6 процентного пункта и заняли 17,2% от российского экспорта в июле.
Рубль, в первую очередь, стали меньше использовать при оплате российских товаров в Азии, где его доля сократилась до 32,9% с 39,3% месяцем ранее, а также в Америке, где она уменьшилась на 13,7 процентного пункта, до 20,3%.
Однако в ряде регионов российская валюта, наоборот, показала рекордные показатели в экспорте. Так, в Европе рубль теперь занимает две трети от всех расчетов (+7 процентных пунктов за месяц), в Африке - почти 80% (+19,1 процентного пункта за месяц), в Океании - 81,1% (+8,7 процентного пункта за месяц). А в Карибском бассейне теперь лишь 0,7% закупок товаров из России проходит не в российской валюте.
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