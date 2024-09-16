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СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
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22:42 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html
СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана
СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана - РИА Новости, 16.09.2024
СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана
Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин предложил дать армии разрешение создать на юге Ливана буферную зону... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:42
2024-09-16T22:42
в мире
жилье
израиль
ливан
бейрут
ллойд остин
хасан насралла
хезболла
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин предложил дать армии разрешение создать на юге Ливана буферную зону безопасности под израильским контролем, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином упомянул, что возможности урегулировать конфликт с шиитским ливанским движением "Хезболлах" договорным путем иссякают, поэтому теперь единственный способ обезопасить север страны - это начать военные действия против движения. "Командующий северным военным округом генерал-майор Ори Гордин недавно предложил в ходе частных встреч, чтобы ЦАХАЛ получил разрешение создать буферную зону безопасности под контролем Израиля в южном Ливане", - пишет издание. Как сообщает газета, Гордин утверждал, что в настоящее время сложились благоприятные условия, чтобы ЦАХАЛ смог легко и быстро осуществить такой шаг, отмечая, что за последние 11 месяцев многие члены элитного формирования "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболлах", дислоцировавшиеся у границы с Израилем, либо погибли, либо отошли от границы на север. Также, по мнению Гордина, существенный отток мирных жителей с юга Ливана в более безопасные места позволяет израильской армии совершить предлагаемый им маневр более стремительно и с большим эффектом. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240915/ataki-1972863712.html
https://ria.ru/20240916/livan-1973043225.html
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в мире, жилье, израиль, ливан, бейрут, ллойд остин, хасан насралла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Жилье, Израиль, Ливан, Бейрут, Ллойд Остин, Хасан Насралла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана

Israel Hayom: командир ЦАХАЛ предложил создать буферную зону на юге Ливана

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин предложил дать армии разрешение создать на юге Ливана буферную зону безопасности под израильским контролем, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином упомянул, что возможности урегулировать конфликт с шиитским ливанским движением "Хезболлах" договорным путем иссякают, поэтому теперь единственный способ обезопасить север страны - это начать военные действия против движения.
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"Командующий северным военным округом генерал-майор Ори Гордин недавно предложил в ходе частных встреч, чтобы ЦАХАЛ получил разрешение создать буферную зону безопасности под контролем Израиля в южном Ливане", - пишет издание.
Как сообщает газета, Гордин утверждал, что в настоящее время сложились благоприятные условия, чтобы ЦАХАЛ смог легко и быстро осуществить такой шаг, отмечая, что за последние 11 месяцев многие члены элитного формирования "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболлах", дислоцировавшиеся у границы с Израилем, либо погибли, либо отошли от границы на север. Также, по мнению Гордина, существенный отток мирных жителей с юга Ливана в более безопасные места позволяет израильской армии совершить предлагаемый им маневр более стремительно и с большим эффектом.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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Вчера, 18:45
 
В миреЖильеИзраильЛиванБейрутЛлойд ОстинХасан НасраллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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