СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана
Israel Hayom: командир ЦАХАЛ предложил создать буферную зону на юге Ливана
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин предложил дать армии разрешение создать на юге Ливана буферную зону безопасности под израильским контролем, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином упомянул, что возможности урегулировать конфликт с шиитским ливанским движением "Хезболлах" договорным путем иссякают, поэтому теперь единственный способ обезопасить север страны - это начать военные действия против движения.
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"Командующий северным военным округом генерал-майор Ори Гордин недавно предложил в ходе частных встреч, чтобы ЦАХАЛ получил разрешение создать буферную зону безопасности под контролем Израиля в южном Ливане", - пишет издание.
Как сообщает газета, Гордин утверждал, что в настоящее время сложились благоприятные условия, чтобы ЦАХАЛ смог легко и быстро осуществить такой шаг, отмечая, что за последние 11 месяцев многие члены элитного формирования "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболлах", дислоцировавшиеся у границы с Израилем, либо погибли, либо отошли от границы на север. Также, по мнению Гордина, существенный отток мирных жителей с юга Ливана в более безопасные места позволяет израильской армии совершить предлагаемый им маневр более стремительно и с большим эффектом.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.