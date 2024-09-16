https://ria.ru/20240916/trevoga-1973077242.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.09.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:15
2024-09-16T23:15
2024-09-16T23:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 21.15 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже она распространилась на Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую и Николаевскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу