https://ria.ru/20240916/tramp-1973079618.html
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не стрелял и не мог видеть политика, заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:52
2024-09-16T23:52
2024-09-16T23:52
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не стрелял и не мог видеть политика, заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. "Он не имел возможности видеть Трампа с того места, где находился. Он не стрелял в наших агентов", - заявил Роу в ходе специального брифинга, трансляцию которого вели американские телеканалы. Как заявил Роу, охрана Трампа осуществляется на высшем уровне, соответствующем защите действующего президента, но если понадобится, она будет усилена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
Роу: подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял и не мог видеть политика