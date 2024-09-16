Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Минюст: подозреваемый в покушении на Трампа дважды привлекался к ответственности
© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его заявления о намерении вербовать наемников на Украину.
"В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием", - сказал представитель прокуратуры на специальном брифинге, трансляцию которого вели американские телеканалы.
Представитель ФБР, в свою очередь, заявил на брифинге, что агенты изучают публикации подозреваемого в соцсетях. "В дополнение мы проверяем сообщения СМИ и его заявления о намерении набирать афганских солдат и других для боев на Украине", - заявил представитель Бюро.
Со своей стороны, представитель секретной службы сообщил, что в имении Трампа "сохраняется высочайший уровень контроля безопасности", а перекрытия дорог сохранятся в понедельник и вторник для проведения расследования.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.