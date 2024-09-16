Рейтинг@Mail.ru
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:38
2024-09-16T23:38
в мире
сша
украина
северная каролина
дональд трамп
камала харрис
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044118_0:26:1201:701_1920x0_80_0_0_29b7ac06b5db645f0809e4db0de28dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его заявления о намерении вербовать наемников на Украину. "В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием", - сказал представитель прокуратуры на специальном брифинге, трансляцию которого вели американские телеканалы. Представитель ФБР, в свою очередь, заявил на брифинге, что агенты изучают публикации подозреваемого в соцсетях. "В дополнение мы проверяем сообщения СМИ и его заявления о намерении набирать афганских солдат и других для боев на Украине", - заявил представитель Бюро. Со своей стороны, представитель секретной службы сообщил, что в имении Трампа "сохраняется высочайший уровень контроля безопасности", а перекрытия дорог сохранятся в понедельник и вторник для проведения расследования. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973061954.html
https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html
сша
украина
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044118_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_93ceb6e19fe00c577a60f74882e98c1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Украина, Северная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Минюст: подозреваемый в покушении на Трампа дважды привлекался к ответственности

© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его заявления о намерении вербовать наемников на Украину.
"В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием", - сказал представитель прокуратуры на специальном брифинге, трансляцию которого вели американские телеканалы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
Вчера, 20:26
Представитель ФБР, в свою очередь, заявил на брифинге, что агенты изучают публикации подозреваемого в соцсетях. "В дополнение мы проверяем сообщения СМИ и его заявления о намерении набирать афганских солдат и других для боев на Украине", - заявил представитель Бюро.
Со своей стороны, представитель секретной службы сообщил, что в имении Трампа "сохраняется высочайший уровень контроля безопасности", а перекрытия дорог сохранятся в понедельник и вторник для проведения расследования.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам
Вчера, 14:26
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
Вчера, 18:45
 
В миреСШАУкраинаСеверная КаролинаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала