https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html

Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:38

2024-09-16T23:38

2024-09-16T23:38

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дональд трамп

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа дважды привлекался к уголовной ответственности, заявили в минюсте, ФБР проверяет его заявления о намерении вербовать наемников на Украину. "В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием", - сказал представитель прокуратуры на специальном брифинге, трансляцию которого вели американские телеканалы. Представитель ФБР, в свою очередь, заявил на брифинге, что агенты изучают публикации подозреваемого в соцсетях. "В дополнение мы проверяем сообщения СМИ и его заявления о намерении набирать афганских солдат и других для боев на Украине", - заявил представитель Бюро. Со своей стороны, представитель секретной службы сообщил, что в имении Трампа "сохраняется высочайший уровень контроля безопасности", а перекрытия дорог сохранятся в понедельник и вторник для проведения расследования. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973061954.html

https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html

сша

украина

северная каролина

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в мире, сша, украина, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа