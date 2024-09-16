Рейтинг@Mail.ru
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1973061954.html
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
ООН осуждает любые проявления насилия на почве политики, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вторую попытку покушения против... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:26
2024-09-16T20:26
в мире
сша
дональд трамп
стефан дюжаррик
оон
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ООН, 16 сен - РИА Новости. ООН осуждает любые проявления насилия на почве политики, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вторую попытку покушения против экс-президента США Дональда Трампа. "Мы, очевидно, испытываем облегчение от того, что бывший президент в безопасности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга. "Мы, конечно, осуждаем любые формы политического насилия", - добавил он. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973046382.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, стефан дюжаррик, оон, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, ООН, Повторное покушение на Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа

Дюжаррик о покушении на Трампа: ООН осуждает любое насилие на почве политики

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 сен - РИА Новости. ООН осуждает любые проявления насилия на почве политики, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вторую попытку покушения против экс-президента США Дональда Трампа.
"Мы, очевидно, испытываем облегчение от того, что бывший президент в безопасности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
"Мы, конечно, осуждаем любые формы политического насилия", - добавил он.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа заявлял, что Иран вправе убить политика
Вчера, 18:49
 
В миреСШАДональд ТрампСтефан ДюжаррикООНПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала