https://ria.ru/20240916/tramp-1973061954.html
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
ООН осуждает любые проявления насилия на почве политики, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вторую попытку покушения против... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:26
2024-09-16T20:26
2024-09-16T20:26
в мире
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стефан дюжаррик
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повторное покушение на трампа
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ООН, 16 сен - РИА Новости. ООН осуждает любые проявления насилия на почве политики, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вторую попытку покушения против экс-президента США Дональда Трампа. "Мы, очевидно, испытываем облегчение от того, что бывший президент в безопасности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга. "Мы, конечно, осуждаем любые формы политического насилия", - добавил он. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, стефан дюжаррик, оон, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, ООН, Повторное покушение на Трампа
В офисе генсека ООН прокомментировали второе покушение на Трампа
Дюжаррик о покушении на Трампа: ООН осуждает любое насилие на почве политики