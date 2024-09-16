Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы
Суд: подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф
© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение огнестрельного оружия, следует из заявления о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Заявитель с уважением заявляет суду, что вероятной причиной для предъявления обвинения Райану Уэсли Рауту может стать нарушение законов о владении огнестрельным оружием и боеприпасами осужденным преступником," - следует из заявления ФБР, которое занимается данным расследованием, в адрес суда во Флориде.
Отмечается, что в случае, если подозреваемого признают виновным в нарушении закона о владении оружием осужденным преступником, то за это ему может грозить 15 лет в тюрьме и штраф в $250 тысяч. А если суд признает его виновным в нарушении статьи за владение оружием со стертым серийным номером, то за это ему грозит еще пять лет заключения и идентичный штраф.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.