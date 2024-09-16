https://ria.ru/20240916/tramp-1973050454.html

Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.09.2024

Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:18

2024-09-16T19:18

2024-09-16T19:31

в мире

повторное покушение на трампа

сша

дональд трамп

флорида

фбр

ак-47

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение огнестрельного оружия, следует из заявления о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении РИА Новости."Заявитель с уважением заявляет суду, что вероятной причиной для предъявления обвинения Райану Уэсли Рауту может стать нарушение законов о владении огнестрельным оружием и боеприпасами осужденным преступником," - следует из заявления ФБР, которое занимается данным расследованием, в адрес суда во Флориде.Отмечается, что в случае, если подозреваемого признают виновным в нарушении закона о владении оружием осужденным преступником, то за это ему может грозить 15 лет в тюрьме и штраф в $250 тысяч. А если суд признает его виновным в нарушении статьи за владение оружием со стертым серийным номером, то за это ему грозит еще пять лет заключения и идентичный штраф.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973044251.html

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, повторное покушение на трампа, сша, дональд трамп, флорида, фбр, ак-47, камала харрис, пенсильвания