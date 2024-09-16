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Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.09.2024
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19:18 16.09.2024 (обновлено: 19:31 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1973050454.html
Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы
Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы
Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:18
2024-09-16T19:31
в мире
повторное покушение на трампа
сша
дональд трамп
флорида
фбр
ак-47
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение огнестрельного оружия, следует из заявления о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении РИА Новости."Заявитель с уважением заявляет суду, что вероятной причиной для предъявления обвинения Райану Уэсли Рауту может стать нарушение законов о владении огнестрельным оружием и боеприпасами осужденным преступником," - следует из заявления ФБР, которое занимается данным расследованием, в адрес суда во Флориде.Отмечается, что в случае, если подозреваемого признают виновным в нарушении закона о владении оружием осужденным преступником, то за это ему может грозить 15 лет в тюрьме и штраф в $250 тысяч. А если суд признает его виновным в нарушении статьи за владение оружием со стертым серийным номером, то за это ему грозит еще пять лет заключения и идентичный штраф.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html
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сша
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в мире, повторное покушение на трампа, сша, дональд трамп, флорида, фбр, ак-47, камала харрис, пенсильвания
В мире, Повторное покушение на Трампа, США, Дональд Трамп, Флорида, ФБР, АК-47, Камала Харрис, Пенсильвания
Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Суд: подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф

© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на хранение огнестрельного оружия, следует из заявления о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Заявитель с уважением заявляет суду, что вероятной причиной для предъявления обвинения Райану Уэсли Рауту может стать нарушение законов о владении огнестрельным оружием и боеприпасами осужденным преступником," - следует из заявления ФБР, которое занимается данным расследованием, в адрес суда во Флориде.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа
Вчера, 17:58
Отмечается, что в случае, если подозреваемого признают виновным в нарушении закона о владении оружием осужденным преступником, то за это ему может грозить 15 лет в тюрьме и штраф в $250 тысяч. А если суд признает его виновным в нарушении статьи за владение оружием со стертым серийным номером, то за это ему грозит еще пять лет заключения и идентичный штраф.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению
Вчера, 18:39
 
В миреПовторное покушение на ТрампаСШАДональд ТрампФлоридаФБРАК-47Камала ХаррисПенсильвания
 
 
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