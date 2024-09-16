https://ria.ru/20240916/tramp-1973047712.html

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения - РИА Новости, 16.09.2024

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:55

2024-09-16T18:55

2024-09-16T18:55

в мире

сша

флорида

пенсильвания

дональд трамп

камала харрис

фбр

ак-47

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены обвинения по двум статьям о незаконном владении оружием, сообщает телеканал ABC. Утром в понедельник первые слушания по задержанного в субботу Райана Уэсли Раута проходят в федеральном суде во Флориде. Как передает корреспондент канала из зала суда, ему предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973044251.html

сша

флорида

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа