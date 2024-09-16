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Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения - РИА Новости, 16.09.2024
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18:55 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1973047712.html
Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения
Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения
Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:55
2024-09-16T18:55
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены обвинения по двум статьям о незаконном владении оружием, сообщает телеканал ABC. Утром в понедельник первые слушания по задержанного в субботу Райана Уэсли Раута проходят в федеральном суде во Флориде. Как передает корреспондент канала из зала суда, ему предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

ABC: подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения по двум статьям

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены обвинения по двум статьям о незаконном владении оружием, сообщает телеканал ABC.
Утром в понедельник первые слушания по задержанного в субботу Райана Уэсли Раута проходят в федеральном суде во Флориде. Как передает корреспондент канала из зала суда, ему предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению
Вчера, 18:39
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампКамала ХаррисФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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