Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения
ABC: подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения по двум статьям
© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемому в покушении на экс-президента США и кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа Райну Уэсли Рауту предъявлены обвинения по двум статьям о незаконном владении оружием, сообщает телеканал ABC.
Утром в понедельник первые слушания по задержанного в субботу Райана Уэсли Раута проходят в федеральном суде во Флориде. Как передает корреспондент канала из зала суда, ему предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.