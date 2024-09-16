Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:45
2024-09-16T18:45
в мире
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973008103_0:83:1089:696_1920x0_80_0_0_6b07f451fc7dc4b43dde48c0db618700.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от действительности, заявил представитель командования сухопутными силами ВСУ телеканалу CNN. "Мы можем подтвердить, что этот человек несколько раз связывался с нами в сети. Лучше всего его сообщения можно описать как оторванные от реальности идеи", - сказал он. Как сообщили в ВСУ, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины. В свою очередь в подразделении "Азов"* сообщили CNN, что Раут никак не связан с ними. Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972989274.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973008103_0:0:1089:818_1920x0_80_0_0_31a3d12867728e627c7a967b121a603b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

Командир ВСУ: подозреваемый в покушении на Трампа Раут предлагал наемников

© Фото : соцсетиПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от действительности, заявил представитель командования сухопутными силами ВСУ телеканалу CNN.
"Мы можем подтвердить, что этот человек несколько раз связывался с нами в сети. Лучше всего его сообщения можно описать как оторванные от реальности идеи", - сказал он.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа
Вчера, 17:58
Как сообщили в ВСУ, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины.
В свою очередь в подразделении "Азов"* сообщили CNN, что Раут никак не связан с ними.
Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
Вчера, 15:15
 
В миреСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала