В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
Командир ВСУ: подозреваемый в покушении на Трампа Раут предлагал наемников
© Фото : соцсетиПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
© Фото : соцсети
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от действительности, заявил представитель командования сухопутными силами ВСУ телеканалу CNN.
"Мы можем подтвердить, что этот человек несколько раз связывался с нами в сети. Лучше всего его сообщения можно описать как оторванные от реальности идеи", - сказал он.
Как сообщили в ВСУ, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины.
В свою очередь в подразделении "Азов"* сообщили CNN, что Раут никак не связан с ними.
Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
* Запрещенная в России террористическая организация.