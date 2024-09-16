https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html

В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

2024-09-16T18:45

в мире

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими войсками, но его предложения сочли оторванными от действительности, заявил представитель командования сухопутными силами ВСУ телеканалу CNN. "Мы можем подтвердить, что этот человек несколько раз связывался с нами в сети. Лучше всего его сообщения можно описать как оторванные от реальности идеи", - сказал он. Как сообщили в ВСУ, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины. В свою очередь в подразделении "Азов"* сообщили CNN, что Раут никак не связан с ними. Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html

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в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа