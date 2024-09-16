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Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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17:58 16.09.2024 (обновлено: 19:04 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1973037853.html
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа
Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут указан как контактное лицо на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион", РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:58
2024-09-16T19:04
в мире
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут указан как контактное лицо на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион", воюющий на стороне ВСУ, сообщило РИА Новости.Как выяснил корреспондент агентства, к телефону мужчины на этом веб-ресурсе привязаны также его аккаунты в мессенджерах.Надпись в верхней части главной страницы гласит "военный набор". Приглашаются люди "всех возрастов, полов, с любым опытом (и без)". Тут же говорится о волонтерстве.При этом авторы сайта призывают не обращаться в посольства для получения разрешения на участие в боях, а сразу прибыть на Украину. Они также уточняют, что, если у соискателя нет военного опыта, ему следует убедить Киев в том, что он способен выполнять эту работу."Свяжитесь со мной. Мы можем позвонить и посетить бессчетное число подразделений, которые нуждаются в помощи", — гласит текст ссылки, которая выводит на имя и контактные данные Райана Раута.Как сообщило ранее издание Semafor, Раут был одним из американских волонтеров на Украине. Один местный житель рассказал корреспонденту, что "даже по меркам того безумного времени" мужчина казался "немного чересчур". По его словам, в 2023 году они общались с Раутом менее получаса, за которые он рассказал, что провел пять месяцев на Украине. При этом на момент интервью американец искал дом в Пакистане для временного размещения афганцев, желающих воевать на стороне ВСУ. По его словам, ему было известно о том, что один афганский наемник, предложенный им в ряды украинской армии был принят на службу.В свою очередь, представитель командования сухопутными силами ВСУ подтвердил телеканалу CNN, что Раут контактировал с ними. Он отметил, что американец предлагал иностранных наемников, однако его идеи сочли неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что Раут никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины.Второе покушение на ТрампаСтрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию об этом позднее подтвердил его сын.Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
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в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
Иностранным наемникам ВСУ предлагали связаться с покушавшимся на Трампа

Покушавшийся на Трампа указан как контактное лицо "Иностранного легиона" ВСУ

© Фото : соцсетиПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут указан как контактное лицо на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион", воюющий на стороне ВСУ, сообщило РИА Новости.
Как выяснил корреспондент агентства, к телефону мужчины на этом веб-ресурсе привязаны также его аккаунты в мессенджерах.
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Надпись в верхней части главной страницы гласит "военный набор". Приглашаются люди "всех возрастов, полов, с любым опытом (и без)". Тут же говорится о волонтерстве.
При этом авторы сайта призывают не обращаться в посольства для получения разрешения на участие в боях, а сразу прибыть на Украину. Они также уточняют, что, если у соискателя нет военного опыта, ему следует убедить Киев в том, что он способен выполнять эту работу.
«
"Свяжитесь со мной. Мы можем позвонить и посетить бессчетное число подразделений, которые нуждаются в помощи", — гласит текст ссылки, которая выводит на имя и контактные данные Райана Раута.
Как сообщило ранее издание Semafor, Раут был одним из американских волонтеров на Украине. Один местный житель рассказал корреспонденту, что "даже по меркам того безумного времени" мужчина казался "немного чересчур". По его словам, в 2023 году они общались с Раутом менее получаса, за которые он рассказал, что провел пять месяцев на Украине. При этом на момент интервью американец искал дом в Пакистане для временного размещения афганцев, желающих воевать на стороне ВСУ. По его словам, ему было известно о том, что один афганский наемник, предложенный им в ряды украинской армии был принят на службу.
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Вчера, 14:58
В свою очередь, представитель командования сухопутными силами ВСУ подтвердил телеканалу CNN, что Раут контактировал с ними. Он отметил, что американец предлагал иностранных наемников, однако его идеи сочли неосуществимыми и даже не отвечали на них. Представитель украинских войск также подтвердил, что Раут никогда не служил в "Иностранном легионе" Украины.

Второе покушение на Трампа

Стрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию об этом позднее подтвердил его сын.
Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
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В миреСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныПовторное покушение на Трампа
 
 
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