В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ
В соцсети X расходится видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ
© Фото : соцсетиПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
© Фото : соцсети
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В интернете начало распространяться видео, на котором, предположительно, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа пытается уговорить людей участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ и противостоять "системе".
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"Всплыли кадры, как покушавшийся на Трампа Райан Раут безуспешно пытается завербовать американских студентов, чтобы они пошли воевать за Украину диктатора Зеленского", — написал в соцсети X ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз, который также опубликовал эти кадры.
При этом один из мужчин на видео, с которым беседует Раут, отказывается брать у того листовки и обвиняет его в загрязнении окружающей среды.
Второе покушение на Трампа
Стрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию об этом позднее подтвердил его сын.
Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.