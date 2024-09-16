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В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
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16:30 16.09.2024 (обновлено: 17:49 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1973008693.html
В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ
В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ
В интернете начало распространяться видео, на котором, предположительно, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа пытается уговорить людей участвовать в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:30
2024-09-16T17:49
в мире
сша
дональд трамп
чей боуз
вооруженные силы украины
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В интернете начало распространяться видео, на котором, предположительно, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа пытается уговорить людей участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ и противостоять "системе". &quot;Всплыли кадры, как покушавшийся на Трампа Райан Раут безуспешно пытается завербовать американских студентов, чтобы они пошли воевать за Украину диктатора Зеленского&quot;, — написал в соцсети X ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз, который также опубликовал эти кадры.При этом один из мужчин на видео, с которым беседует Раут, отказывается брать у того листовки и обвиняет его в загрязнении окружающей среды. Второе покушение на ТрампаСтрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
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в мире, сша, дональд трамп, чей боуз, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
В Сети нашли видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ

В соцсети X расходится видео с призывами покушавшегося на Трампа вступать в ВСУ

© Фото : соцсетиПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В интернете начало распространяться видео, на котором, предположительно, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа пытается уговорить людей участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ и противостоять "системе".
«

"Всплыли кадры, как покушавшийся на Трампа Райан Раут безуспешно пытается завербовать американских студентов, чтобы они пошли воевать за Украину диктатора Зеленского", — написал в соцсети X ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз, который также опубликовал эти кадры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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При этом один из мужчин на видео, с которым беседует Раут, отказывается брать у того листовки и обвиняет его в загрязнении окружающей среды.

Второе покушение на Трампа

Стрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, который прятался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию об этом позднее подтвердил его сын.
Это покушение на Трампа стало уже вторым. Предыдущее произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб. Секретная служба ликвидировала подозреваемого. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.
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В миреСШАДональд ТрампЧей БоузВооруженные силы УкраиныПовторное покушение на Трампа
 
 
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