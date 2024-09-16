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Додик прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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16:29 16.09.2024 (обновлено: 16:30 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1973008328.html
Додик прокомментировал новое покушение на Трампа
Додик прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Додик прокомментировал новое покушение на Трампа
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:29
2024-09-16T16:30
в мире
сша
дональд трамп
милорад додик
повторное покушение на трампа
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БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа призвал того беречь себя и победить на выборах "ради Америки и всего мира"."Уже вторая попытка убийства президента Трампа. Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Ты нужен Америке и остальному миру!", - написал Додик. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
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в мире, сша, дональд трамп, милорад додик, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Милорад Додик, Повторное покушение на Трампа
Додик прокомментировал новое покушение на Трампа

Президент Республики Сербской призвал Трампа беречь себя и победить на выборах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РС БиГ Милорад Додик
Президент РС БиГ Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РС БиГ Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа призвал того беречь себя и победить на выборах "ради Америки и всего мира".
"Уже вторая попытка убийства президента Трампа. Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Ты нужен Америке и остальному миру!", - написал Додик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину
Вчера, 12:12
 
В миреСШАДональд ТрампМилорад ДодикПовторное покушение на Трампа
 
 
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