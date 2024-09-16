https://ria.ru/20240916/tramp-1973008328.html

Додик прокомментировал новое покушение на Трампа

Додик прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Додик прокомментировал новое покушение на Трампа

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:29

2024-09-16T16:29

2024-09-16T16:30

в мире

сша

дональд трамп

милорад додик

повторное покушение на трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg

БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа призвал того беречь себя и победить на выборах "ради Америки и всего мира"."Уже вторая попытка убийства президента Трампа. Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Ты нужен Америке и остальному миру!", - написал Додик. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, милорад додик, повторное покушение на трампа