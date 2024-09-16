Додик прокомментировал новое покушение на Трампа
Президент Республики Сербской призвал Трампа беречь себя и победить на выборах
Президент РС БиГ Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в соцсети Х в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа призвал того беречь себя и победить на выборах "ради Америки и всего мира".
"Уже вторая попытка убийства президента Трампа. Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Ты нужен Америке и остальному миру!", - написал Додик.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.