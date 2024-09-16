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Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины - РИА Новости, 16.09.2024
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15:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972989274.html
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины - РИА Новости, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:15
2024-09-16T15:15
в мире
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в самиздате о своих попытках помочь ВСУ признавал, что Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, сообщает телеканал CNN. "Райан Уэсли Раут, 58-летний мужчина, задержанный в воскресенье в связи с очевидной попыткой убийства Дональда Трампа во Флориде, самостоятельно издал книгу в прошлом году, в котором детально описывал свои попытки поддержать Украину в войне против России. В книге на 291 страницу Раут описал утрату своих иллюзий насчет войны, сказав, что "выиграть ее невозможно", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть", Раут описывает свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Затем он организовал импровизированный волонтерский центр на Майдане, пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск, но его разогнали правоохранители. Тогда Раут "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и, как он пишет, из протеста провел несколько месяцев в палатках. Он также утверждает, что предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами, однако и они провалились. Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html
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в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины

CNN: Раут в самиздате признавал, что Украина не сможет выиграть войну с Россией

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в самиздате о своих попытках помочь ВСУ признавал, что Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, сообщает телеканал CNN.
"Райан Уэсли Раут, 58-летний мужчина, задержанный в воскресенье в связи с очевидной попыткой убийства Дональда Трампа во Флориде, самостоятельно издал книгу в прошлом году, в котором детально описывал свои попытки поддержать Украину в войне против России. В книге на 291 страницу Раут описал утрату своих иллюзий насчет войны, сказав, что "выиграть ее невозможно", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам
Вчера, 14:26
Отмечается, что в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть", Раут описывает свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Затем он организовал импровизированный волонтерский центр на Майдане, пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск, но его разогнали правоохранители. Тогда Раут "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и, как он пишет, из протеста провел несколько месяцев в палатках. Он также утверждает, что предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами, однако и они провалились.
Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня
Вчера, 14:57
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа голосовал за него, пишут СМИ
Вчера, 14:49
 
В миреСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныПовторное покушение на Трампа
 
 
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