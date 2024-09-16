https://ria.ru/20240916/tramp-1972989274.html

Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины

Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины - РИА Новости, 16.09.2024

Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины

Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:15

2024-09-16T15:15

2024-09-16T15:15

в мире

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

повторное покушение на трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972906506_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_536a08a3068d45eba8fc3841e9df816a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в самиздате о своих попытках помочь ВСУ признавал, что Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, сообщает телеканал CNN. "Райан Уэсли Раут, 58-летний мужчина, задержанный в воскресенье в связи с очевидной попыткой убийства Дональда Трампа во Флориде, самостоятельно издал книгу в прошлом году, в котором детально описывал свои попытки поддержать Украину в войне против России. В книге на 291 страницу Раут описал утрату своих иллюзий насчет войны, сказав, что "выиграть ее невозможно", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть", Раут описывает свои попытки присоединиться к ВСУ, однако с учетом того, что в 56 лет он не имел опыта военной службы, его "постоянно разворачивали". Затем он организовал импровизированный волонтерский центр на Майдане, пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск, но его разогнали правоохранители. Тогда Раут "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и, как он пишет, из протеста провел несколько месяцев в палатках. Он также утверждает, что предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами, однако и они провалились. Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Раут также участвовал в вербовке в "Интернациональный легион" ВСУ, однако воинская часть конфликтовала с ним, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972983835.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972978666.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа