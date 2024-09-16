Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ
WSJ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ВСУ, несмотря на рвение
© AP Photo / Terry RennaПолицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную службу в ВСУ, несмотря на свое рвение, пишет газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в феврале 2022 года Раут написал серию публикаций в соцсети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что он и сам готов сделать это.
"На Украине ему отказали в военной службе... Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - говорится в статье со ссылкой на украинские источники.
Тем не менее, по данным газеты, "Интернациональный легион" конфликтовал с Раутом, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения.
В воинской части открестились от Раута.
"Никогда не был частью, не был связан и не имел отношения к "Интернациональному легиону" в качестве официального лица", - заявили там агентству Рейтер.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.