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Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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14:58 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972984185.html
Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ
Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ
Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:58
2024-09-16T14:58
в мире
сша
украина
флорида
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вооруженные силы украины
фбр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную службу в ВСУ, несмотря на свое рвение, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что в феврале 2022 года Раут написал серию публикаций в соцсети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что он и сам готов сделать это. "На Украине ему отказали в военной службе... Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - говорится в статье со ссылкой на украинские источники. Тем не менее, по данным газеты, "Интернациональный легион" конфликтовал с Раутом, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. В воинской части открестились от Раута. "Никогда не был частью, не был связан и не имел отношения к "Интернациональному легиону" в качестве официального лица", - заявили там агентству Рейтер. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html
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в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ

WSJ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ВСУ, несмотря на рвение

© AP Photo / Terry RennaПолицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную службу в ВСУ, несмотря на свое рвение, пишет газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в феврале 2022 года Раут написал серию публикаций в соцсети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что он и сам готов сделать это.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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"На Украине ему отказали в военной службе... Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - говорится в статье со ссылкой на украинские источники.
Тем не менее, по данным газеты, "Интернациональный легион" конфликтовал с Раутом, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения.
В воинской части открестились от Раута.
"Никогда не был частью, не был связан и не имел отношения к "Интернациональному легиону" в качестве официального лица", - заявили там агентству Рейтер.
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Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В миреСШАУкраинаФлоридаДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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