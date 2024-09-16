https://ria.ru/20240916/tramp-1972984185.html

Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ

Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ, пишут СМИ

Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:58

2024-09-16T14:58

2024-09-16T14:58

в мире

сша

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флорида

дональд трамп

камала харрис

вооруженные силы украины

фбр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют подозреваемым в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, получил отказ в приеме на военную службу в ВСУ, несмотря на свое рвение, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что в феврале 2022 года Раут написал серию публикаций в соцсети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что он и сам готов сделать это. "На Украине ему отказали в военной службе... Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - говорится в статье со ссылкой на украинские источники. Тем не менее, по данным газеты, "Интернациональный легион" конфликтовал с Раутом, так как американец действовал от лица этого подразделения, официально не имея к нему отношения. В воинской части открестились от Раута. "Никогда не был частью, не был связан и не имел отношения к "Интернациональному легиону" в качестве официального лица", - заявили там агентству Рейтер. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа