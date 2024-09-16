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Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня - РИА Новости, 16.09.2024
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14:57 16.09.2024 (обновлено: 14:58 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1972983835.html
Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня
Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня - РИА Новости, 16.09.2024
Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня
Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, указан на сайте неофициального... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:57
2024-09-16T14:58
в мире
сша
дональд трамп
повторное покушение на трампа
тайвань
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, указан на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня как координатор желающих "защищать" остров в случае его конфликта в Китаем, сообщает телеканал CNN. По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена. "Задержанный... мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня", - говорится в сообщении телеканала. На сайте организации указано, что она вербует гражданских и бывших военных со всего мира для "защиты" Тайваня в случае его войны с КНР. При этом CNN указывает на то, что у Тайваня нет официального иностранного легиона. Более того, по данным телеканала, не все люди, указанные на сайте, знали об организации и размещении их личных данных на ее сайте. Хотя, указывает телеканал, Раут ранее призывал укрепить оборону острова. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html
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в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа, тайвань
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа, Тайвань
Имя покушавшегося на Трампа нашли на сайте иностранного легиона Тайваня

CNN: покушавшийся на Трампа был координатором желающих защищать Тайвань от Китая

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, указан на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня как координатор желающих "защищать" остров в случае его конфликта в Китаем, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена.
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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"Задержанный... мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня", - говорится в сообщении телеканала. На сайте организации указано, что она вербует гражданских и бывших военных со всего мира для "защиты" Тайваня в случае его войны с КНР.
При этом CNN указывает на то, что у Тайваня нет официального иностранного легиона. Более того, по данным телеканала, не все люди, указанные на сайте, знали об организации и размещении их личных данных на ее сайте. Хотя, указывает телеканал, Раут ранее призывал укрепить оборону острова.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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