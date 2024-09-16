https://ria.ru/20240916/tramp-1972978666.html

Подозреваемый в покушении на Трампа голосовал за него, пишут СМИ

Подозреваемый в покушении на Трампа голосовал за него, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Подозреваемый в покушении на Трампа голосовал за него, пишут СМИ

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, голосовал за него на президентских выборах в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:49

2024-09-16T14:49

2024-09-16T14:49

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, голосовал за него на президентских выборах в 2016 году, сообщает издание Telegraph. Однако, как заявлял подозреваемый, он позднее "разочаровался" в экс-президенте. "Когда Вы (Трамп) стали моим выбором в 2016 году, я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и лучшим кандидатом - но мы все были сильно разочарованы, и кажется, что Вы становитесь хуже и деградируете", - цитирует издание старую публикацию Раута в соцсети X, аккаунт которого больше не отображается на платформе. Ранее газета New York Post сообщила, что подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которым Трамп проиграл выборы в 2020 году. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. -0-

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html

https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html

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