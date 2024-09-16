https://ria.ru/20240916/tramp-1972933777.html

Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа

Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:32

2024-09-16T12:32

2024-09-16T12:32

в мире

венгрия

дональд трамп

повторное покушение на трампа

сша

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против вице-премьера Италии Маттео Сальвини, как и штраф против Венгрии за отказ принимать мигрантов, дают новый импульс кампании по борьбе с политиками, выступающими против нелегальной миграции. Второе с середины июля покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сообщениям итальянских СМИ, прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году. "Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, получила новый импульс. Против Дональда Трампа предприняли еще одно покушение, Маттео Сальвини хотят заключить в тюрьму более чем на полдесятилетия, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а на Венгрию Брюссель наложил огромный штраф, потому что мы защищаем свои границы и не позволяем мигрантам селиться в нашей стране", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что "несмотря на давление, физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать послание либеральному мейнстриму: нет миграции!" Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже выразил поддержку Сальвини. "Самый храбрый патриот Европы наказан за противодействие миграции. Тех, кто защищает Европу, постоянно наказывают. Что творится? Маттео Сальвини - наш герой!" - написал Орбан в соцсети Х. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html

венгрия

сша

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в мире, венгрия, дональд трамп, повторное покушение на трампа, сша, петер сийярто