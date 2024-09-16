Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа
Сийярто: второе покушение на Трампа является акцией против борьбы с миграцией
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против вице-премьера Италии Маттео Сальвини, как и штраф против Венгрии за отказ принимать мигрантов, дают новый импульс кампании по борьбе с политиками, выступающими против нелегальной миграции.
Второе с середины июля покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сообщениям итальянских СМИ, прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году.
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"Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, получила новый импульс. Против Дональда Трампа предприняли еще одно покушение, Маттео Сальвини хотят заключить в тюрьму более чем на полдесятилетия, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а на Венгрию Брюссель наложил огромный штраф, потому что мы защищаем свои границы и не позволяем мигрантам селиться в нашей стране", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что "несмотря на давление, физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать послание либеральному мейнстриму: нет миграции!"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже выразил поддержку Сальвини. "Самый храбрый патриот Европы наказан за противодействие миграции. Тех, кто защищает Европу, постоянно наказывают. Что творится? Маттео Сальвини - наш герой!" - написал Орбан в соцсети Х.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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