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Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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12:32 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972933777.html
Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа
Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:32
2024-09-16T12:32
в мире
венгрия
дональд трамп
повторное покушение на трампа
сша
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против вице-премьера Италии Маттео Сальвини, как и штраф против Венгрии за отказ принимать мигрантов, дают новый импульс кампании по борьбе с политиками, выступающими против нелегальной миграции. Второе с середины июля покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сообщениям итальянских СМИ, прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году. "Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, получила новый импульс. Против Дональда Трампа предприняли еще одно покушение, Маттео Сальвини хотят заключить в тюрьму более чем на полдесятилетия, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а на Венгрию Брюссель наложил огромный штраф, потому что мы защищаем свои границы и не позволяем мигрантам селиться в нашей стране", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что "несмотря на давление, физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать послание либеральному мейнстриму: нет миграции!" Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже выразил поддержку Сальвини. "Самый храбрый патриот Европы наказан за противодействие миграции. Тех, кто защищает Европу, постоянно наказывают. Что творится? Маттео Сальвини - наш герой!" - написал Орбан в соцсети Х. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html
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в мире, венгрия, дональд трамп, повторное покушение на трампа, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа, США, Петер Сийярто
Сийярто прокомментировал второе покушение на Трампа

Сийярто: второе покушение на Трампа является акцией против борьбы с миграцией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа и процесс против вице-премьера Италии Маттео Сальвини, как и штраф против Венгрии за отказ принимать мигрантов, дают новый импульс кампании по борьбе с политиками, выступающими против нелегальной миграции.
Второе с середины июля покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сообщениям итальянских СМИ, прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году.
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"Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, получила новый импульс. Против Дональда Трампа предприняли еще одно покушение, Маттео Сальвини хотят заключить в тюрьму более чем на полдесятилетия, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а на Венгрию Брюссель наложил огромный штраф, потому что мы защищаем свои границы и не позволяем мигрантам селиться в нашей стране", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что "несмотря на давление, физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать послание либеральному мейнстриму: нет миграции!"
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже выразил поддержку Сальвини. "Самый храбрый патриот Европы наказан за противодействие миграции. Тех, кто защищает Европу, постоянно наказывают. Что творится? Маттео Сальвини - наш герой!" - написал Орбан в соцсети Х.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияДональд ТрампПовторное покушение на ТрампаСШАПетер Сийярто
 
 
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