Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи
Fox 8: подозреваемый в попытке покушения на Трампа держал дома много оружия
© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута.
"Я сама видела, сколько у него огнестрельного оружия – оружия и всякого такого однозначно было много у него дома, и многие люди его раньше боялись", - прокомментировала телеканалу соседка, пожелавшая остаться анонимной.
Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней. Соседка также поделилась тем, что шокирована предполагаемым участием Раута в попытке покушения на Трампа.
Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.