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Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи - РИА Новости, 16.09.2024
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12:02 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html
Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи
Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи
Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:02
2024-09-16T12:02
в мире
сша
северная каролина
гавайи
дональд трамп
вооруженные силы украины
фбр
ак-47
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута. "Я сама видела, сколько у него огнестрельного оружия – оружия и всякого такого однозначно было много у него дома, и многие люди его раньше боялись", - прокомментировала телеканалу соседка, пожелавшая остаться анонимной. Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней. Соседка также поделилась тем, что шокирована предполагаемым участием Раута в попытке покушения на Трампа. Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html
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сша
северная каролина
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в мире, сша, северная каролина, гавайи, дональд трамп, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Северная Каролина, Гавайи, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи

Fox 8: подозреваемый в попытке покушения на Трампа держал дома много оружия

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута.
"Я сама видела, сколько у него огнестрельного оружия – оружия и всякого такого однозначно было много у него дома, и многие люди его раньше боялись", - прокомментировала телеканалу соседка, пожелавшая остаться анонимной.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней. Соседка также поделилась тем, что шокирована предполагаемым участием Раута в попытке покушения на Трампа.
Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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В миреСШАСеверная КаролинаГавайиДональд ТрампВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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