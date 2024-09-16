https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html

Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи

Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи - РИА Новости, 16.09.2024

Подозреваемого в попытке покушения на Трампа боялись соседи

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:02

2024-09-16T12:02

2024-09-16T12:02

в мире

сша

северная каролина

гавайи

дональд трамп

вооруженные силы украины

фбр

ак-47

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в новой попытке покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута. "Я сама видела, сколько у него огнестрельного оружия – оружия и всякого такого однозначно было много у него дома, и многие люди его раньше боялись", - прокомментировала телеканалу соседка, пожелавшая остаться анонимной. Женщина добавила, что последний раз общалась с Раутом, когда тот в мае переезжал из Северной Каролины на Гавайи и зашел попрощаться с ней. Соседка также поделилась тем, что шокирована предполагаемым участием Раута в попытке покушения на Трампа. Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html

https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, северная каролина, гавайи, дональд трамп, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа