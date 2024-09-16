https://ria.ru/20240916/tramp-1972914068.html

И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании

И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании - РИА Новости, 16.09.2024

И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:54

2024-09-16T10:54

2024-09-16T10:54

в мире

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флорида

пенсильвания

дональд трамп

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ак-47

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа о ходе расследования покушения на него, произошедшего 15 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник. "Исполняющий обязанности главы Секретной Службы Рональд Роу в понедельник проинформирует Трампа лично о расследовании", - говорится в сообщении телеканала. Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959918056.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа