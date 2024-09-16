И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании
Роу лично проинформирует Трампа о расследовании покушения на него
© AP Photo / Terry RennaПолицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа о ходе расследования покушения на него, произошедшего 15 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Исполняющий обязанности главы Секретной Службы Рональд Роу в понедельник проинформирует Трампа лично о расследовании", - говорится в сообщении телеканала.
Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.