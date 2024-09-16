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И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании - РИА Новости, 16.09.2024
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10:54 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972914068.html
И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании
И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании - РИА Новости, 16.09.2024
И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании
Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:54
2024-09-16T10:54
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ак-47
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа о ходе расследования покушения на него, произошедшего 15 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник. "Исполняющий обязанности главы Секретной Службы Рональд Роу в понедельник проинформирует Трампа лично о расследовании", - говорится в сообщении телеканала. Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
И.о. главы Секретной службы США проинформирует Трампа о расследовании

Роу лично проинформирует Трампа о расследовании покушения на него

© AP Photo / Terry RennaПолицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу в понедельник лично проинформирует бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа о ходе расследования покушения на него, произошедшего 15 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Исполняющий обязанности главы Секретной Службы Рональд Роу в понедельник проинформирует Трампа лично о расследовании", - говорится в сообщении телеканала.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ
10:47
Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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