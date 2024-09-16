https://ria.ru/20240916/tramp-1972907142.html

СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа

СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа

Американские СМИ опубликовали фотографию арестованного мужчины, который подозревается в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:19

в мире

сша

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дональд трамп

фбр

ак-47

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские СМИ опубликовали фотографию арестованного мужчины, который подозревается в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов. На опубликованной телеканалом фотографии подозреваемый сидит в полицейском фургоне в футболке лососевого цвета и темных брюках с руками, скованными за спиной наручниками. Подозреваемый на фото выглядит невозмутимым, что подтверждает слова шерифа округа об "относительном спокойствии" Рута при задержании. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html

https://ria.ru/20240916/mask-1972900809.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа