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СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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10:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972907142.html
СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа
СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа
Американские СМИ опубликовали фотографию арестованного мужчины, который подозревается в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:19
2024-09-16T10:19
в мире
сша
флорида
дональд трамп
фбр
ак-47
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские СМИ опубликовали фотографию арестованного мужчины, который подозревается в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов. На опубликованной телеканалом фотографии подозреваемый сидит в полицейском фургоне в футболке лососевого цвета и темных брюках с руками, скованными за спиной наручниками. Подозреваемый на фото выглядит невозмутимым, что подтверждает слова шерифа округа об "относительном спокойствии" Рута при задержании. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html
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сша
флорида
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа

Fox News опубликовал фото подозреваемого в попытке покушения на Трампа

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские СМИ опубликовали фотографию арестованного мужчины, который подозревается в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ узнали подробности покушения на Трампа
10:02
На опубликованной телеканалом фотографии подозреваемый сидит в полицейском фургоне в футболке лососевого цвета и темных брюках с руками, скованными за спиной наручниками.
Подозреваемый на фото выглядит невозмутимым, что подтверждает слова шерифа округа об "относительном спокойствии" Рута при задержании.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп после повторного покушения может обогнать Харрис, заявил эксперт
09:38
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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