https://ria.ru/20240916/tramp-1972906734.html

Трамп поблагодарил Секретную службу за работу

Трамп поблагодарил Секретную службу за работу - РИА Новости, 16.09.2024

Трамп поблагодарил Секретную службу за работу

Экс-президент США и кандидат на пост главы страны от республиканцев Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу за работу после второй попытки покушения на... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:20

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат на пост главы страны от республиканцев Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу за работу после второй попытки покушения на него. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. "Я бы хотел поблагодарить всех за ваше беспокойство и пожелания добра - это определенно был интересный день! Что более важно, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис за храбрых и убежденных патриотов, и все правоохранительные органы... Работа была выполнена абсолютно превосходно", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее Секретная служба США подтвердила РИА Новости отставку руководителя отдела охранных операций Майкла Плэти после первого покушения на Трампа во время его выступления в Пенсильвании 13 июля. СМИ связывали это с провалом Секретной службы, не сумевшей должным образом обеспечить безопасность политика. В июле на фоне многочисленных призывов в отставку подала глава Секретной службы Кимберли Читл. Сообщалось, что просьба об отставке Плэти поступила со стороны высшего руководства, в том числе со стороны исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240916/mask-1972879593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа