https://ria.ru/20240916/tramp-1972903657.html

Медведев сделал предположение о покушении на Трампа

Медведев сделал предположение о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Медведев сделал предположение о покушении на Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:04

2024-09-16T10:04

2024-09-16T10:29

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа для попытки его убийства был нанят киевским режимом. Об этом Медведев написал в англоязычном аккаунте в соцсети X. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов. "Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения", - написал Медведев.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972907142.html

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в мире, технологии, россия, сша, киев, дональд трамп, дмитрий медведев, фбр, ак-47