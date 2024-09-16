Медведев сделал предположение о покушении на Трампа
Медведев предположил, что подозреваемый в покушении на Трампа был нанят Киевом
© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа для попытки его убийства был нанят киевским режимом. Об этом Медведев написал в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов.
"Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения", - написал Медведев.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.