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СМИ узнали подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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10:02 16.09.2024 (обновлено: 10:23 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html
СМИ узнали подробности покушения на Трампа
СМИ узнали подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
СМИ узнали подробности покушения на Трампа
Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:02
2024-09-16T10:23
в мире
сша
флорида
украина
дональд трамп
фбр
ак-47
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47 и на самом деле могло быть винтовкой типа СКС, сообщает издание Washington Post со ссылкой на эксперта в оружейном деле. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. "Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы", - рассказал изданию директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Дженсен-Джонс. По мнению эксперта, которое приводит Washington Post, фотографии, представленные на пресс-конференции правоохранителей, по-видимому, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, оснащенную магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 миллиметра. Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20240916/mask-1972900809.html
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в мире, сша, флорида, украина, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Украина, Дональд Трамп, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
СМИ узнали подробности покушения на Трампа

Washington Post: в Трампа могли планировать стрелять из винтовки типа СКС

© AP PhotoПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47 и на самом деле могло быть винтовкой типа СКС, сообщает издание Washington Post со ссылкой на эксперта в оружейном деле.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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"Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы", - рассказал изданию директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Дженсен-Джонс.
По мнению эксперта, которое приводит Washington Post, фотографии, представленные на пресс-конференции правоохранителей, по-видимому, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, оснащенную магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 миллиметра.
Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.
Автомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа
10:00
 
В миреСШАФлоридаУкраинаДональд ТрампФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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