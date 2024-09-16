СМИ узнали подробности покушения на Трампа
Washington Post: в Трампа могли планировать стрелять из винтовки типа СКС
© AP PhotoПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47 и на самом деле могло быть винтовкой типа СКС, сообщает издание Washington Post со ссылкой на эксперта в оружейном деле.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
"Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы", - рассказал изданию директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Дженсен-Джонс.
По мнению эксперта, которое приводит Washington Post, фотографии, представленные на пресс-конференции правоохранителей, по-видимому, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, оснащенную магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 миллиметра.
Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.