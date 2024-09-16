https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html

СМИ узнали подробности покушения на Трампа

СМИ узнали подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ узнали подробности покушения на Трампа

Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:02

2024-09-16T10:02

2024-09-16T10:23

в мире

сша

флорида

украина

дональд трамп

фбр

ак-47

повторное покушение на трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972897791_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2c2afb3268d25231c5bd80be0f9719eb.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оружие, с помощью которого планировалась вновь произошедшая накануне попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47 и на самом деле могло быть винтовкой типа СКС, сообщает издание Washington Post со ссылкой на эксперта в оружейном деле. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. "Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы", - рассказал изданию директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Дженсен-Джонс. По мнению эксперта, которое приводит Washington Post, фотографии, представленные на пресс-конференции правоохранителей, по-видимому, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, оснащенную магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 миллиметра. Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.

https://ria.ru/20240916/mask-1972900809.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903034.html

сша

флорида

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, украина, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа