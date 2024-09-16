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СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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10:00 16.09.2024 (обновлено: 10:03 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1972903034.html
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа
Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:00
2024-09-16T10:03
в мире
сша
гонолулу
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
фбр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает газета New York Post. Ранее сообщалось, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов. По данным издания, во дворе дома подозреваемого в населенном пункте Кааава (округ Гонолулу) припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис" на заднем стекле. Как отмечается, Рут часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги в пользу кандидатов от Демократической партии и на их мероприятия. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240916/mask-1972900809.html
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сша
гонолулу
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в мире, сша, гонолулу, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Гонолулу, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа

NYP: подозреваемый в покушении на Трампа имеет авто со стикером "Байден-Харрис"

© AP PhotoАвтомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией
Автомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
Автомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает газета New York Post.
Ранее сообщалось, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп после повторного покушения может обогнать Харрис, заявил эксперт
09:38
По данным издания, во дворе дома подозреваемого в населенном пункте Кааава (округ Гонолулу) припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис" на заднем стекле.
Как отмечается, Рут часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги в пользу кандидатов от Демократической партии и на их мероприятия.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
 
В миреСШАГонолулуФлоридаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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