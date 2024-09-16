https://ria.ru/20240916/tramp-1972903034.html

СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа

СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа

Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:00

2024-09-16T10:00

2024-09-16T10:03

в мире

сша

гонолулу

флорида

дональд трамп

джо байден

камала харрис

фбр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает газета New York Post. Ранее сообщалось, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов. По данным издания, во дворе дома подозреваемого в населенном пункте Кааава (округ Гонолулу) припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис" на заднем стекле. Как отмечается, Рут часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги в пользу кандидатов от Демократической партии и на их мероприятия. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240916/mask-1972900809.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гонолулу, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа