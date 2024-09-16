СМИ узнали об авто подозреваемого в попытке покушения на Трампа
NYP: подозреваемый в покушении на Трампа имеет авто со стикером "Байден-Харрис"
© AP PhotoАвтомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией
© AP Photo
Автомобиль подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, заблокированный полицией
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, владеет автомобилем с символикой в поддержку действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает газета New York Post.
Ранее сообщалось, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Рут, житель Гавайских островов.
По данным издания, во дворе дома подозреваемого в населенном пункте Кааава (округ Гонолулу) припаркован грузовой пикап со стикером "Байден-Харрис" на заднем стекле.
Как отмечается, Рут часто писал о политике в интернете и с 2019 года жертвовал деньги в пользу кандидатов от Демократической партии и на их мероприятия.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.