https://ria.ru/20240916/tramp-1972901970.html
В Госдуме назвали покушение на Трампа вопиющим случаем
В Госдуме назвали покушение на Трампа вопиющим случаем - РИА Новости, 16.09.2024
В Госдуме назвали покушение на Трампа вопиющим случаем
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вопиющим случаем повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:50
2024-09-16T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вопиющим случаем повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа: американская модель демократии, где права человека ничего не значат, себя окончательно исчерпала и рухнула. "Это вопиющий случай в современном западном мире и международной политике. США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США возвращаются во времена Дикого Запада, когда все решает оружие, и конкурентов вместо честной предвыборной гонки стараются устранить любым путем. "Американская модель демократии, где права человека ничего не значат, себя окончательно исчерпала и рухнула. Виной всему действующий президент США Байден, который перед уходом решил не только разжечь военные конфликты по всему миру, но и физически устранить своих политических конкурентов. Байден войдет в историю как гарант террора и агрессии", - подчеркнул депутат. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Первое покушение было совершенно 13 июля. В Трампа стреляли во время публичного выступления в Пенсильвании и ранили в ухо. Нападавшего ликвидировали. -0-
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, михаил шеремет, фбр, ак-47
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, ФБР, АК-47
В Госдуме назвали покушение на Трампа вопиющим случаем
Депутат ГД о покушении на Трампа: модель демократии США исчерпала себя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вопиющим случаем повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа: американская модель демократии, где права человека ничего не значат, себя окончательно исчерпала и рухнула.
"Это вопиющий случай в современном западном мире и международной политике. США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США возвращаются во времена Дикого Запада, когда все решает оружие, и конкурентов вместо честной предвыборной гонки стараются устранить любым путем.
"Американская модель демократии, где права человека ничего не значат, себя окончательно исчерпала и рухнула. Виной всему действующий президент США Байден, который перед уходом решил не только разжечь военные конфликты по всему миру, но и физически устранить своих политических конкурентов. Байден войдет в историю как гарант террора и агрессии", - подчеркнул депутат.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Первое покушение было совершенно 13 июля. В Трампа стреляли во время публичного выступления в Пенсильвании и ранили в ухо. Нападавшего ликвидировали. -0-