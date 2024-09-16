https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html

Орбан прокомментировал покушение на Трампа

Орбан прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Орбан прокомментировал покушение на Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:40

2024-09-16T08:40

2024-09-16T08:40

в мире

сша

венгрия

флорида

дональд трамп

виктор орбан

фбр

ак-47

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959632247_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_fd5367b192b6e6815bc18b7c97d805d2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не одержит победу на президентских выборах. Об этом Орбан написал в соцсети Х."Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит (на выборах - ред.). Мы молимся за тебя, господин президент!", - написал Орбан.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html

сша

венгрия

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, венгрия, флорида, дональд трамп, виктор орбан, фбр, ак-47