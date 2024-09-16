Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html
Орбан прокомментировал покушение на Трампа
Орбан прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Орбан прокомментировал покушение на Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:40
2024-09-16T08:40
в мире
сша
венгрия
флорида
дональд трамп
виктор орбан
фбр
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959632247_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_fd5367b192b6e6815bc18b7c97d805d2.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не одержит победу на президентских выборах. Об этом Орбан написал в соцсети Х."Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит (на выборах - ред.). Мы молимся за тебя, господин президент!", - написал Орбан.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html
сша
венгрия
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959632247_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_048a2cae20f3044ebd98e9fbe31e4519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, флорида, дональд трамп, виктор орбан, фбр, ак-47
В мире, США, Венгрия, Флорида, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ФБР, АК-47
Орбан прокомментировал покушение на Трампа

Орбан: жизнь Трампа в опасности до победы на выборах

© Фото : Time / AP Photo / Evan VucciТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Time / AP Photo / Evan Vucci
Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не одержит победу на президентских выборах. Об этом Орбан написал в соцсети Х.
"Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит (на выборах - ред.). Мы молимся за тебя, господин президент!", - написал Орбан.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа
17 июля, 06:33
 
В миреСШАВенгрияФлоридаДональд ТрампВиктор ОрбанФБРАК-47
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала