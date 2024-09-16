https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html
Орбан прокомментировал покушение на Трампа
Орбан прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Орбан прокомментировал покушение на Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:40
2024-09-16T08:40
2024-09-16T08:40
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что жизнь политика в опасности до тех пор, пока он не одержит победу на президентских выборах. Об этом Орбан написал в соцсети Х."Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит (на выборах - ред.). Мы молимся за тебя, господин президент!", - написал Орбан.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html
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в мире, сша, венгрия, флорида, дональд трамп, виктор орбан, фбр, ак-47
В мире, США, Венгрия, Флорида, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ФБР, АК-47
Орбан прокомментировал покушение на Трампа
Орбан: жизнь Трампа в опасности до победы на выборах