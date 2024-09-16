https://ria.ru/20240916/tramp-1972877739.html
Трамп пошутил после попытки покушения на него, пишут СМИ
Трамп пошутил после попытки покушения на него, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Трамп пошутил после попытки покушения на него, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп в разговорах с друзьями и сторонниками шутит, что он был огорчен тем, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:14
2024-09-16T03:14
2024-09-16T05:23
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в разговорах с друзьями и сторонниками шутит, что он был огорчен тем, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после стрельбы возле его гольф-клуба. "Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками <...> и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф", — говорится в материале газеты. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, фбр, повторное покушение на трампа
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, ФБР, Повторное покушение на Трампа
Трамп пошутил после попытки покушения на него, пишут СМИ
NYT: Трамп шутит, что был огорчен тем, что не смог завершить игру в гольф