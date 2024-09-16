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Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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02:21 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972875580.html
Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ
Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ
Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T02:21
2024-09-16T02:21
в мире
сша
флорида
дональд трамп
фбр
ак-47
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Поля для гольфа, в особенности те, что принадлежат Дональду Трампу, давно вызывают беспокойство у сотрудников Секретной службы, которым поручено обеспечивать безопасность на территории, пока главнокомандующий играет", - говорится в сообщении телеканала. Как поясняет CNN, гольф-площадки часто находятся у общественных дорог, на их территории есть деревья, холмы, где могут скрыться потенциальные киллеры, что осложняет обеспечение безопасности экс-президента. Телеканал подчеркивает, что нахождение Трампа на поле для игры в гольф не подразумевает закрытие клуба для широкой общественности или перекрытия находящихся рядом дорог. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ

CNN: безопасность Трампа на гольф-площадках давно беспокоит Секретную службу США

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Поля для гольфа, в особенности те, что принадлежат Дональду Трампу, давно вызывают беспокойство у сотрудников Секретной службы, которым поручено обеспечивать безопасность на территории, пока главнокомандующий играет", - говорится в сообщении телеканала.
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Как поясняет CNN, гольф-площадки часто находятся у общественных дорог, на их территории есть деревья, холмы, где могут скрыться потенциальные киллеры, что осложняет обеспечение безопасности экс-президента.
Телеканал подчеркивает, что нахождение Трампа на поле для игры в гольф не подразумевает закрытие клуба для широкой общественности или перекрытия находящихся рядом дорог.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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