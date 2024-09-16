https://ria.ru/20240916/tramp-1972875580.html

Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ

Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ

Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T02:21

2024-09-16T02:21

2024-09-16T02:21

в мире

сша

флорида

дональд трамп

фбр

ак-47

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Поля для гольфа, в особенности те, что принадлежат Дональду Трампу, давно вызывают беспокойство у сотрудников Секретной службы, которым поручено обеспечивать безопасность на территории, пока главнокомандующий играет", - говорится в сообщении телеканала. Как поясняет CNN, гольф-площадки часто находятся у общественных дорог, на их территории есть деревья, холмы, где могут скрыться потенциальные киллеры, что осложняет обеспечение безопасности экс-президента. Телеканал подчеркивает, что нахождение Трампа на поле для игры в гольф не подразумевает закрытие клуба для широкой общественности или перекрытия находящихся рядом дорог. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа