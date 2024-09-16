Секретная служба США была обеспокоена безопасностью Трампа, пишут СМИ
CNN: безопасность Трампа на гольф-площадках давно беспокоит Секретную службу США
© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безопасность экс-президента США Дональда Трампа во время его нахождения на площадках для игры в гольф давно является предметом беспокойства Секретной службы США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Поля для гольфа, в особенности те, что принадлежат Дональду Трампу, давно вызывают беспокойство у сотрудников Секретной службы, которым поручено обеспечивать безопасность на территории, пока главнокомандующий играет", - говорится в сообщении телеканала.
Как поясняет CNN, гольф-площадки часто находятся у общественных дорог, на их территории есть деревья, холмы, где могут скрыться потенциальные киллеры, что осложняет обеспечение безопасности экс-президента.
Телеканал подчеркивает, что нахождение Трампа на поле для игры в гольф не подразумевает закрытие клуба для широкой общественности или перекрытия находящихся рядом дорог.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.