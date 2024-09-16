Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах
Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%. Как указывает портал, ставки на это событие превышают сотни миллионов долларов.
Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщил телеканал Fox News, к расследованию предполагаемой попытки покушения на Трампа подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика.
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.