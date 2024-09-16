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Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах - РИА Новости, 16.09.2024
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01:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html
Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах
Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах - РИА Новости, 16.09.2024
Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах
Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:19
2024-09-16T01:19
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
марджори тейлор грин
фбр
предвыборные дебаты харрис и трампа
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%. Как указывает портал, ставки на это событие превышают сотни миллионов долларов. Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщил телеканал Fox News, к расследованию предполагаемой попытки покушения на Трампа подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240916/ssha-1972872275.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, фбр, предвыборные дебаты харрис и трампа, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, ФБР, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Повторное покушение на Трампа
Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах

Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%. Как указывает портал, ставки на это событие превышают сотни миллионов долларов.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
00:59
Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщил телеканал Fox News, к расследованию предполагаемой попытки покушения на Трампа подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика.
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ
00:50
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисМарджори Тейлор ГринФБРПредвыборные дебаты Харрис и ТрампаПовторное покушение на Трампа
 
 
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