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Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ
Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после стрельбы возле его гольф-клуба, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:50
2024-09-16T00:50
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после стрельбы возле его гольф-клуба, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "После инцидента Трамп был благополучно возвращен в свою частную (резиденцию - ред.) Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении агентства. Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщил телеканал Fox News, к расследованию предполагаемой попытки покушения на Трампа подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, марджори тейлор грин, фбр, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, ФБР, Джо Байден
Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ
AP: Трамп после инцидента со стрельбой вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго