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Токаев обсудил с Шольцем мирный план Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 16.09.2024
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13:42 16.09.2024 (обновлено: 14:11 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tokaev-1972953885.html
Токаев обсудил с Шольцем мирный план Китая и Бразилии по Украине
Токаев обсудил с Шольцем мирный план Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 16.09.2024
Токаев обсудил с Шольцем мирный план Китая и Бразилии по Украине
Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта вокруг Украины заслуживает поддержки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:42
2024-09-16T14:11
китай
бразилия
олаф шольц
касым-жомарт токаев
украина
в мире
ван и (политик)
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АСТАНА, 16 сен - РИА Новости. Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта вокруг Украины заслуживает поддержки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем.В ходе встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины."Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", - приводит слова Токаева его пресс-служба.Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240916/tokaev-1972948483.html
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китай, бразилия, олаф шольц, касым-жомарт токаев, украина, в мире, ван и (политик)
Китай, Бразилия, Олаф Шольц, Касым-Жомарт Токаев, Украина, В мире, Ван И (политик)
Токаев обсудил с Шольцем мирный план Китая и Бразилии по Украине

Токаев: мирный план КНР и Бразилии по Украине заслуживает поддержки

© Фото : Aqorda/TelegramКасым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
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АСТАНА, 16 сен - РИА Новости. Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта вокруг Украины заслуживает поддержки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В ходе встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
Шольц прибыл в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима
Вчера, 13:25
 
КитайБразилияОлаф ШольцКасым-Жомарт ТокаевУкраинаВ миреВан И (политик)
 
 
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