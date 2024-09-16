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"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 16.09.2024 (обновлено: 08:07 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.09.2024
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины
Все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены, сообщили власти. Теперь второй по населению украинский город будут обслуживать мобильные котельные. Однако с трудностями... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:00
2024-09-16T08:07
специальная военная операция на украине
киев
украина
европа
кириакос мицотакис
давид нармания
страна.ua
укрэнерго
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены, сообщили власти. Теперь второй по населению украинский город будут обслуживать мобильные котельные. Однако с трудностями столкнулась вся страна. О том, кому еще грозит энергетический голод, — в материале РИА Новости.Колоссальный уронВ Киеве и 16 украинских областях снова отключают свет. После очередных ударов по энергетической инфраструктуре генерации не хватает.По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли.Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые — больше 80.С ТЭС ситуация особенно тяжелая. В 2021-м у Киева было 13 таких объектов общей мощностью около 22,3 гигаватта. Четыре перешли под контроль России (6,7 гигаватта). Кураховская (1,4 гигаватта), в прифронтовой зоне, не действует.Ракетами уничтожены Бурштынская, Ладыжинская и Змиевская ТЭС (2,3, 1,8, 2,2 гигаватта соответственно). Под вопросом судьба Приднепровской и Криворожской.То есть из девяти ТЭС киевского режима четыре (с учетом Трипольской) разрушены, еще две — повреждены. Но более половины генерации обеспечивают Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС, которые российские войска не трогают."Острова" в болотеУдар, нанесенный 26 августа, — самый массированный, утверждают в Киеве. А за день до этого в "Укрэнерго" заявляли, что даже планируют возобновить экспорт в Европу."Ситуация в разных регионах сильно отличается. Так, в Киеве многим потребителям свет дают всего на пару часов, а затем отключают на четыре-шесть часов. В то же время, например, во Львове на 28 августа вообще отменили отключения, хотя накануне они планировались по графикам. Нет перебоев со светом также в Закарпатской области", — сообщало в конце лета Страна.UA.По словам опрошенных изданием экспертов, украинской энергосистеме угрожает фрагментация на отдельные "острова"."Если весной массированная атака пришлась на объекты генерации, то в этот раз целенаправленно били именно по распределению", — отмечает аналитик Геннадий Рябцев.Раскол энергосистемы чреват тяжелыми последствиями, предупреждали авторы публикации. Целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму. И центральный диспетчер ничем не поможет — перенаправить электроэнергию из других регионов не получится.Споры в ожидании зимыОднако в теплое время года веерные отключения электроэнергии не столь ощутимы. И в преддверии холодов на Украине делятся мрачными прогнозами."Что касается зимнего периода, то, к сожалению, из-за нехватки генерации и генерационных мощностей мы практически без вариантов будем иметь восемь-десять часов ограничений в сутки. Даже при условии, что все у нас будет хорошо, не будет дополнительных атак. При температурах минус десять и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения", — сказал в интервью УНИАН директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.По его словам, ахиллесовой пятой энергосистемы сейчас стали открытые распределительные устройства — высоковольтные подстанции, отвечающие за выдачу электричества с АЭС."Если нам выбьют хотя бы одну в мороз или две даже в текущую погоду, мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны", — уточнил он.Однако официальный Киев отметает такие прогнозы. Глава Минэнерго назвал их вбросами."Мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Все эти оценки условны и не имеют ничего общего с реальностью", — заявил он.Правда, оговорился: если больше не будет обстрелов.И не только УкраинаКак выяснилось, от атак страдает не только Украина. Financial Times сообщает, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в письме Еврокомиссии пожаловался на более чем двукратный рост цен на электричество в Юго-Восточной Европе. В августе стоимость мегаватт-часа подскочила с 60 до 130 евро.По его мнению, главная причина этого — именно российские удары. Ведь Киев продавал электроэнергию. В первом полугодии импорт вырос в шесть раз относительно того же периода 2023-го."Мы считаем, что есть мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит", — подчеркивает Мицотакис.И пока никто не говорит, как дорого обходится Европе поддержка Киева. Третья военная зима, видимо, все расставит по местам.
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киев, украина, европа, кириакос мицотакис, давид нармания, страна.ua, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Европа, Кириакос Мицотакис, Давид Нармания, Страна.ua, Укрэнерго
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины

"Страна": на Украине прогнозируют трудную зиму из-за обстрелов ТЭС

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия российского удара по украинской теплоэлектростанции
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены, сообщили власти. Теперь второй по населению украинский город будут обслуживать мобильные котельные. Однако с трудностями столкнулась вся страна. О том, кому еще грозит энергетический голод, — в материале РИА Новости.

Колоссальный урон

В Киеве и 16 украинских областях снова отключают свет. После очередных ударов по энергетической инфраструктуре генерации не хватает.
По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли.
Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые — больше 80.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
С ТЭС ситуация особенно тяжелая. В 2021-м у Киева было 13 таких объектов общей мощностью около 22,3 гигаватта. Четыре перешли под контроль России (6,7 гигаватта). Кураховская (1,4 гигаватта), в прифронтовой зоне, не действует.
Ракетами уничтожены Бурштынская, Ладыжинская и Змиевская ТЭС (2,3, 1,8, 2,2 гигаватта соответственно). Под вопросом судьба Приднепровской и Криворожской.
То есть из девяти ТЭС киевского режима четыре (с учетом Трипольской) разрушены, еще две — повреждены. Но более половины генерации обеспечивают Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС, которые российские войска не трогают.

"Острова" в болоте

Удар, нанесенный 26 августа, — самый массированный, утверждают в Киеве. А за день до этого в "Укрэнерго" заявляли, что даже планируют возобновить экспорт в Европу.
"Ситуация в разных регионах сильно отличается. Так, в Киеве многим потребителям свет дают всего на пару часов, а затем отключают на четыре-шесть часов. В то же время, например, во Львове на 28 августа вообще отменили отключения, хотя накануне они планировались по графикам. Нет перебоев со светом также в Закарпатской области", — сообщало в конце лета Страна.UA.
По словам опрошенных изданием экспертов, украинской энергосистеме угрожает фрагментация на отдельные "острова".
© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция
"Если весной массированная атака пришлась на объекты генерации, то в этот раз целенаправленно били именно по распределению", — отмечает аналитик Геннадий Рябцев.
Раскол энергосистемы чреват тяжелыми последствиями, предупреждали авторы публикации. Целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму. И центральный диспетчер ничем не поможет — перенаправить электроэнергию из других регионов не получится.

Споры в ожидании зимы

Однако в теплое время года веерные отключения электроэнергии не столь ощутимы. И в преддверии холодов на Украине делятся мрачными прогнозами.
"Что касается зимнего периода, то, к сожалению, из-за нехватки генерации и генерационных мощностей мы практически без вариантов будем иметь восемь-десять часов ограничений в сутки. Даже при условии, что все у нас будет хорошо, не будет дополнительных атак. При температурах минус десять и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения", — сказал в интервью УНИАН директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, ахиллесовой пятой энергосистемы сейчас стали открытые распределительные устройства — высоковольтные подстанции, отвечающие за выдачу электричества с АЭС.
© Кадр видео очевидцаДым в районе Днепрогэс
Дым в районе Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Кадр видео очевидца
Дым в районе Днепрогэс
"Если нам выбьют хотя бы одну в мороз или две даже в текущую погоду, мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны", — уточнил он.
Однако официальный Киев отметает такие прогнозы. Глава Минэнерго назвал их вбросами.
"Мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Все эти оценки условны и не имеют ничего общего с реальностью", — заявил он.
Правда, оговорился: если больше не будет обстрелов.

И не только Украина

Как выяснилось, от атак страдает не только Украина. Financial Times сообщает, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в письме Еврокомиссии пожаловался на более чем двукратный рост цен на электричество в Юго-Восточной Европе. В августе стоимость мегаватт-часа подскочила с 60 до 130 евро.
По его мнению, главная причина этого — именно российские удары. Ведь Киев продавал электроэнергию. В первом полугодии импорт вырос в шесть раз относительно того же периода 2023-го.
"Мы считаем, что есть мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит", — подчеркивает Мицотакис.
И пока никто не говорит, как дорого обходится Европе поддержка Киева. Третья военная зима, видимо, все расставит по местам.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЕвропаКириакос МицотакисДавид НарманияСтрана.uaУкрэнерго
 
 
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