https://ria.ru/20240916/terakt-1972441159.html

Взрыв жилого дома в Волгодонске в 1999 году

Взрыв жилого дома в Волгодонске в 1999 году - РИА Новости, 16.09.2024

Взрыв жилого дома в Волгодонске в 1999 году

16 сентября 1999 года в 05.50 утра в городе Волгодонске Ростовской области был взорван начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53", припаркованный около... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:42

2024-09-16T00:42

2024-09-16T00:42

справки

волгодонск

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16 сентября 1999 года в 05.50 утра в городе Волгодонске Ростовской области был взорван начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53", припаркованный около девятиэтажного шестиподъездного дома № 35 на Октябрьском шоссе. Мощность взрывного устройства составила от 1000 до 1500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной была разрушена фасадная часть в двух блок-секциях дома, обрушилась часть перекрытий и лестниц. В общей сложности было повреждено 39 домов в двух кварталах В-У и В-16, в том числе две школы, детский сад, отдел милиции №2 и библиотека: выбиты стекла, оконные рамы и дверные проемы. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 3,5 метра, диаметром 13-15 метров. Фрагменты автомобиля, в котором находилось взрывное устройство, разлетелись в радиусе полутора километров. Взрыв унес жизни 19 человек, около 100 человек получили серьезные травмы, пострадавшими были признаны 1045 человек. После взрыва администрация Волгодонска приняла решение восстановить пострадавшие дома, а их жителей заселить обратно. Восстановили также дом № 35 по Октябрьскому шоссе. Теперь в доме на два этажа и на два подъезда меньше, чем было когда-то, у дома сменили адрес. Теперь здания с адресом Октябрьское шоссе, 35, в Волгодонске нет.Спустя год на месте взорванных подъездов дома № 35 был разбит Сквер памяти, поставлен памятник с именами погибших и установлен памятный знак. Каждый год 16 сентября с раннего утра к нему приходят родственники и друзья погибших, жители пострадавших районов, спасатели и пожарные, прибывшие на место трагедии в первые минуты после взрыва, представители общественности и городской власти, возлагают цветы, ставят поминальные свечи. Традиционно около 6 часов утра на месте взрыва и гибели людей проходит панихида.Террористический акт в Волгодонске был частью серии терактов, осуществленных в российских городах в сентябре 1999 года. До него террористы взорвали два дома в Москве: 8 сентября был взорван жилой дом на улице Гурьянова, а 13 сентября – на Каширском шоссе.Проанализировав остатки взрывчатки, следователи пришли к выводу, что все три теракта были произведены одной и той же бандитской группировкой: состав взрывчатой смеси полностью совпадал. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Следствие установило, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, которые были впоследствии ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни.Хаттаб и Умар на территории Северокавказских субъектов РФ создали организованную группу, в планы которой входило совершение серии актов терроризма в России. Следствием было установлено, что в первой половине августа 1999 года члены этой группы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края кустарным способом незаконно изготовили свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества, которое упаковали в мешки. В середине августа мешки с взрывчатой смесью привезли на продовольственную базу в Кисловодске, где они до конца месяца хранились в кузове "КамАЗа", арендованного одним из террористов. В начале сентября террористы перевезли свыше 10 тонн взрывчатой смеси, замаскировав и документально оформив этот груз как сахар, в Москву, а остальную взрывчатку (свыше четырех тонн) под видом картофеля отправили в город Волгодонск Ростовской области.13-14 сентября в Волгодонске члены преступной группы перегрузили из "Камаза" груз в специально для этого приобретенный ими автомобиль "ГАЗ-53", который оставили на территории автоколонны, расположенной в городе. Террористы в этом же грузовике разместили взрывное устройство, которое изготовили сами. 15 сентября преступники уговорили бывшего владельца "ГАЗ-53", уверенного, что в грузовике находится картофель, припарковать автомобиль с находившимся в нем поставленным на боевой взвод взрывным устройством около подъезда № 4 дома № 35 на Октябрьском шоссе в Волгодонске.16 сентября рано утром террористы произвели подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности, находящегося в грузовике.По информации следствия, к организации терактов в Москве (8 и 13 сентября) и в Волгодонске были причастны Ачимез Гочияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.Исполнителями теракта в Волгодонске являлись Деккушев, Крымшамхалов и Тимур Батчаев.Из всей преступной группы правоохранительным органам удалось задержать лишь Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Следствие установило, что они занимались доставкой взрывчатых веществ к местам проведения терактов, а также изготовлением взрывных устройств.В сентябре 2003 года уголовное дело в отношении Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова было направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. В январе 2004 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению. Деккушев и Крымшамхалов были признаны виновными в терроризме, незаконной перевозке, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство, а также в незаконном пересечении госграницы. Адвокаты осужденных подали кассационную жалобу на приговор в Верховный суд. В июле 2004 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор. Большинство остальных членов преступной группы, осуществивших взрывы домов в Москве и Волгодонске, были убиты. В Чечне погибли Сайтаков и Заур Батчаев. Его брат Тимур Батчаев был уничтожен на территории Грузии. Хаким Абаев и Ачимез Гочияев были объявлены в федеральный и международный розыск. В 2004 году в ходе операции, проводимой спецназом в Ингушетии, Хаким Абаев был убит. 14 мая 2003 года Кисловодский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника ГАИ Станислава Любичева, с помощью которого террористы летом 1999 года доставили в Москву часть взрывчатки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

волгодонск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, волгодонск