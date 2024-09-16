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Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве
Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве - РИА Новости, 16.09.2024
Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве
Техобслуживание сухим методом очистки провели на 720 трансформаторных подстанциях в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:18
2024-09-16T16:18
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Техобслуживание сухим методом очистки провели на 720 трансформаторных подстанциях в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На 720 трансформаторных подстанциях провели техобслуживание сухим методом очистки. Работы производили под напряжением - эта технология позволяет избежать отключения трансформатора. Ранее для очистки, которая проводилась щетками-сметками, требовалось отключение, нагрузка переводилась на другой трансформатор, и готовилась схема резервного электроснабжения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас работы ведут без отключения подстанций с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. Установка позволяет очистить от загрязнений и пыли сборные шины, кабельные муфты, силовой трансформатор и стены его камеры. Кроме того, проводится влажная уборка с применением специальных средств и инструментов. К работам допускают только квалифицированных специалистов, они соблюдают все меры безопасности, в том числе используют защитную экипировку. "Очистка оборудования нужна для поддержания электроустановок в надлежащем состоянии и своевременного устранения дефектов, связанных с загрязнением деталей. В этом году специалисты ПАО "Россети. Московский регион" проведут такие работы более чем на 1,4 тысячи трансформаторных подстанций", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россети московский регион, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россети Московский регион, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Техобслуживание сухим методом очистки провели на 720 трансформаторных подстанциях в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На 720 трансформаторных подстанциях провели техобслуживание сухим методом очистки. Работы производили под напряжением - эта технология позволяет избежать отключения трансформатора. Ранее для очистки, которая проводилась щетками-сметками, требовалось отключение, нагрузка переводилась на другой трансформатор, и готовилась схема резервного электроснабжения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас работы ведут без отключения подстанций с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. Установка позволяет очистить от загрязнений и пыли сборные шины, кабельные муфты, силовой трансформатор и стены его камеры. Кроме того, проводится влажная уборка с применением специальных средств и инструментов. К работам допускают только квалифицированных специалистов, они соблюдают все меры безопасности, в том числе используют защитную экипировку.
"Очистка оборудования нужна для поддержания электроустановок в надлежащем состоянии и своевременного устранения дефектов, связанных с загрязнением деталей. В этом году специалисты ПАО "Россети. Московский регион
" проведут такие работы более чем на 1,4 тысячи трансформаторных подстанций", - уточняется в сообщении.