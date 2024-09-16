https://ria.ru/20240916/tekhobsluzhivanie-1973005256.html

Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве

Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве - РИА Новости, 16.09.2024

Техобслуживание сухим методом очистки прошло на 720 подстанциях в Москве

Техобслуживание сухим методом очистки провели на 720 трансформаторных подстанциях в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:18

2024-09-16T16:18

2024-09-16T16:18

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Техобслуживание сухим методом очистки провели на 720 трансформаторных подстанциях в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На 720 трансформаторных подстанциях провели техобслуживание сухим методом очистки. Работы производили под напряжением - эта технология позволяет избежать отключения трансформатора. Ранее для очистки, которая проводилась щетками-сметками, требовалось отключение, нагрузка переводилась на другой трансформатор, и готовилась схема резервного электроснабжения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас работы ведут без отключения подстанций с помощью промышленного пылесоса с диэлектрическими приспособлениями. Установка позволяет очистить от загрязнений и пыли сборные шины, кабельные муфты, силовой трансформатор и стены его камеры. Кроме того, проводится влажная уборка с применением специальных средств и инструментов. К работам допускают только квалифицированных специалистов, они соблюдают все меры безопасности, в том числе используют защитную экипировку. "Очистка оборудования нужна для поддержания электроустановок в надлежащем состоянии и своевременного устранения дефектов, связанных с загрязнением деталей. В этом году специалисты ПАО "Россети. Московский регион" проведут такие работы более чем на 1,4 тысячи трансформаторных подстанций", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240916/moek-1972924936.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россети московский регион, городское хозяйство москвы