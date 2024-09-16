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Тегеран для переноса столицы рассмотрит города вблизи Персидского залива - РИА Новости, 16.09.2024
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16:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/tegeran-1973003603.html
Тегеран для переноса столицы рассмотрит города вблизи Персидского залива
Тегеран для переноса столицы рассмотрит города вблизи Персидского залива - РИА Новости, 16.09.2024
Тегеран для переноса столицы рассмотрит города вблизи Персидского залива
Власти Ирана будут рассматривать для переноса столицы из Тегерана городские центры вблизи Персидского залива, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:15
2024-09-16T16:15
в мире
тегеран (город)
иран
персидский залив
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 16 сен - РИА Новости. Власти Ирана будут рассматривать для переноса столицы из Тегерана городские центры вблизи Персидского залива, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник президент республики Масуд Пезешкиан. "Большинство крупных городов мира расположены у моря. Остановимся на тех центрах, в которых можно остаться. К слову, большинство заводов вблизи Тегерана привозят сырье из Персидского залива", - сказал Пезешкиан. Ранее президент Ирана уже заявлял о необходимости переноса столицы по экономическим и экологическим соображениям. По его словам, будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у властей страны нет решения, кроме как переместить сам столичный центр в другое место.
https://ria.ru/20240907/iran-1971329934.html
https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html
тегеран (город)
иран
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в мире, тегеран (город), иран, персидский залив, масуд пезешкиан
В мире, Тегеран (город), Иран, Персидский залив, Масуд Пезешкиан
Тегеран для переноса столицы рассмотрит города вблизи Персидского залива

Власти Ирана для переноса столицы рассмотрят города вблизи Персидского залива

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 16 сен - РИА Новости. Власти Ирана будут рассматривать для переноса столицы из Тегерана городские центры вблизи Персидского залива, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник президент республики Масуд Пезешкиан.
"Большинство крупных городов мира расположены у моря. Остановимся на тех центрах, в которых можно остаться. К слову, большинство заводов вблизи Тегерана привозят сырье из Персидского залива", - сказал Пезешкиан.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу
7 сентября, 21:27
Ранее президент Ирана уже заявлял о необходимости переноса столицы по экономическим и экологическим соображениям.
По его словам, будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у властей страны нет решения, кроме как переместить сам столичный центр в другое место.
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Вчера, 06:19
 
В миреТегеран (город)ИранПерсидский заливМасуд Пезешкиан
 
 
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