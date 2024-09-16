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На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун - РИА Новости, 16.09.2024
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05:57 16.09.2024 (обновлено: 10:54 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tayfun-1972883373.html
На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун
На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун - РИА Новости, 16.09.2024
На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун
Тайфун "Бебинка", который в понедельник утром достиг Шанхая, расположенного на востоке КНР, стал самым сильным в городе с 1949 года, сообщило центральное... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:57
2024-09-16T10:54
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ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Тайфун "Бебинка", который в понедельник утром достиг Шанхая, расположенного на востоке КНР, стал самым сильным в городе с 1949 года, сообщило центральное метеорологическое управление Китая. Тайфун "Бебинка" достиг Шанхая в 7.30 утра понедельника (2.30 мск), в это время максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду. "Бебинка превзошла тайфун 4906 "Глория" и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года", — говорится в сообщении управления. Ожидается, что "Бебинка" продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабляя интенсивность, и в ночь на 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань. Ранее центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном. Шанхайские аэропорты "Пудун" и "Хунцяо" в воскресенье после 20.00 (15.00 мск) отменили все рейсы. Центральное телевидение Китая сообщало, что рейсы приостановлены до 14.00 понедельника (9.00 мск). Прекратил выполнять рейсы также аэропорт города Нинбо, ожидается, что полеты возобновятся в 11.30 понедельника (6.30 мск). Кроме того, как сообщал телеканал, движение пассажирских поездов на некоторых линиях железной дороги дельты реки Янцзы приостановлено. Скоростные дороги в Шанхае перекрыты или находятся под контролем, на дорогах введено ограничение скорости движения в 40 километров в час.
https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html
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в мире, шанхай, китай, аньхой
В мире, Шанхай, Китай, Аньхой
На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун

На востоке Китая тайфун "Бебинка" стал самым сильным с 1949 года

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения тайфуна "Бебинка" в Шанхае, КНР
Последствия прохождения тайфуна Бебинка в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия прохождения тайфуна "Бебинка" в Шанхае, КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Тайфун "Бебинка", который в понедельник утром достиг Шанхая, расположенного на востоке КНР, стал самым сильным в городе с 1949 года, сообщило центральное метеорологическое управление Китая.
Тайфун "Бебинка" достиг Шанхая в 7.30 утра понедельника (2.30 мск), в это время максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.
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"Бебинка превзошла тайфун 4906 "Глория" и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года", — говорится в сообщении управления.
Ожидается, что "Бебинка" продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабляя интенсивность, и в ночь на 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.
Ранее центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном.
Шанхайские аэропорты "Пудун" и "Хунцяо" в воскресенье после 20.00 (15.00 мск) отменили все рейсы. Центральное телевидение Китая сообщало, что рейсы приостановлены до 14.00 понедельника (9.00 мск). Прекратил выполнять рейсы также аэропорт города Нинбо, ожидается, что полеты возобновятся в 11.30 понедельника (6.30 мск). Кроме того, как сообщал телеканал, движение пассажирских поездов на некоторых линиях железной дороги дельты реки Янцзы приостановлено. Скоростные дороги в Шанхае перекрыты или находятся под контролем, на дорогах введено ограничение скорости движения в 40 километров в час.
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