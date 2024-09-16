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Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 16.09.2024 (обновлено: 17:54 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tank-1972979339.html
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:51
2024-09-16T17:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html
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Уничтожение танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области

Минобороны: военные группировки "Север" уничтожили танк ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении.
В результате прямого попадания управляемым боеприпасом танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, уточнили в ведомстве.
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ
Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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