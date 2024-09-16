https://ria.ru/20240916/tank-1972979339.html

Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:51

2024-09-16T14:51

2024-09-16T17:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html

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Уничтожение танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области 2024-09-16T14:51 true PT0M38S

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курская область, россия, вооруженные силы украины