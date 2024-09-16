Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению, заявила СВР
СВР: Украина и США готовят провокацию с "ударом России" по детскому учреждению
© AP Photo / Natacha PisarenkoОбучение украинских военнослужащих
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с многочисленными жертвами, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв", — уточнили в спецслужбе.
Там добавили, что Киев планирует широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ.
По информации ведомства, такой провокацией украинское руководство хочет повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран Глобального Юга.
"Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает", — указали в СВР.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже призвал страны ЕС вводить новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за передачу оружия российской стороне, напомнили в пресс-бюро СВР. Как объяснили в спецслужбе, таким образом Вашингтон подводит европейские столицы к незамедлительной и максимально жесткой реакции на инцидент, осуждению Москвы и ее партнеров.
На международной арене мало кто верит в "коварство" Москвы и "невинность" Киева после таких кровавых провокаций, как Буча, вокзал в Краматорске и больница "Охматдет", добавили в СВР. Как подчеркнули в ведомстве, развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках.
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