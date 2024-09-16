https://ria.ru/20240916/svr-1972900328.html

Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению, заявила СВР

Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению, заявила СВР - РИА Новости, 16.09.2024

Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению, заявила СВР

Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с многочисленными жертвами, сообщило... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:36

2024-09-16T09:36

2024-09-16T11:49

киев

россия

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с многочисленными жертвами, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки."По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв", — уточнили в спецслужбе.Там добавили, что Киев планирует широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ.По информации ведомства, такой провокацией украинское руководство хочет повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран Глобального Юга. "Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает", — указали в СВР.При этом одновременно США планируют использовать провокацию Киева для усиления кампании давления на Иран и КНДР за якобы поставки Москве баллистических ракет. Вашингтон хочет обвинить Россию, что она "использовала" именно эти боеприпасы при "ударе" по детскому учреждению.Госсекретарь США Энтони Блинкен уже призвал страны ЕС вводить новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за передачу оружия российской стороне, напомнили в пресс-бюро СВР. Как объяснили в спецслужбе, таким образом Вашингтон подводит европейские столицы к незамедлительной и максимально жесткой реакции на инцидент, осуждению Москвы и ее партнеров.На международной арене мало кто верит в "коварство" Москвы и "невинность" Киева после таких кровавых провокаций, как Буча, вокзал в Краматорске и больница "Охматдет", добавили в СВР. Как подчеркнули в ведомстве, развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

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https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире