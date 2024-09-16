Выставку трофейной техники НАТО в Новосибирске посетили 23 тысячи человек
За день рекордные 23 тыс. человек посетили выставку техники НАТО в Новосибирске
© РИА НовостиВыставка трофейной техники НАТО в Новосибирске
© РИА Новости
Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Рекордные 23 тысячи человек в минувшую субботу 14 сентября посетили выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, открылась в Новосибирске в минувшую пятницу, а в субботу был установлен новый дневной рекорд ее посещаемости.
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"Очередной пик был установлен в субботу - 23 660 посетителей, это выше прошлой отметки более чем на полторы тысячи человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Тюмени, тогда посетителями выставки стали 22 158 человек. При этом средняя ежедневная посещаемость установилась на уровне 20 тысяч посещений", - рассказал руководитель выставки Джангар Даров.
По его словам, высокая посещаемость выставки в Новосибирске связана с большим интересом, личной вовлеченностью и патриотическими традициями сибиряков.
Посетителям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины. В том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Вся техника доставлена в Сибирь из зоны проведения специальной военной операции.
Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению - более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. В Новосибирске она развернута на площади Пименова. Для посетителей выставка доступна ежедневно до 22 сентября.
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