https://ria.ru/20240916/svo-1972941650.html

Выставку трофейной техники НАТО в Новосибирске посетили 23 тысячи человек

Выставку трофейной техники НАТО в Новосибирске посетили 23 тысячи человек - РИА Новости, 16.09.2024

Выставку трофейной техники НАТО в Новосибирске посетили 23 тысячи человек

Рекордные 23 тысячи человек в минувшую субботу 14 сентября посетили выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:10

2024-09-16T13:10

2024-09-16T13:26

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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Рекордные 23 тысячи человек в минувшую субботу 14 сентября посетили выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.Передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, открылась в Новосибирске в минувшую пятницу, а в субботу был установлен новый дневной рекорд ее посещаемости."Очередной пик был установлен в субботу - 23 660 посетителей, это выше прошлой отметки более чем на полторы тысячи человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Тюмени, тогда посетителями выставки стали 22 158 человек. При этом средняя ежедневная посещаемость установилась на уровне 20 тысяч посещений", - рассказал руководитель выставки Джангар Даров.По его словам, высокая посещаемость выставки в Новосибирске связана с большим интересом, личной вовлеченностью и патриотическими традициями сибиряков.Посетителям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины. В том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Вся техника доставлена в Сибирь из зоны проведения специальной военной операции.Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению - более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. В Новосибирске она развернута на площади Пименова. Для посетителей выставка доступна ежедневно до 22 сентября.

https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html

https://ria.ru/20240914/nato-1972750883.html

сша

новосибирск

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нато, технологии, сша, новосибирск, тюмень, единая россия