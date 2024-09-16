https://ria.ru/20240916/svo-1972929460.html

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:11

2024-09-16T12:11

2024-09-16T12:19

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье, противник потерял до 50 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины", - говорится в сообщении.В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории, добавили в военном ведомстве.В министерстве также сообщили о нанесении поражения скоплениям живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972930395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины