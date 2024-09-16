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ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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12:11 16.09.2024 (обновлено: 12:19 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/svo-1972929460.html
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:11
2024-09-16T12:19
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье, противник потерял до 50 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины", - говорится в сообщении.В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории, добавили в военном ведомстве.В министерстве также сообщили о нанесении поражения скоплениям живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье, противник потерял до 50 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины", - говорится в сообщении.
В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории, добавили в военном ведомстве.
В министерстве также сообщили о нанесении поражения скоплениям живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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