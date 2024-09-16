https://ria.ru/20240916/svo-1972919008.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости. LIVE". РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:58

2024-09-16T11:58

2024-09-16T11:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости. LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более двух часов. "Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972890873.html

сумы

украина

сумская область

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в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф, сво