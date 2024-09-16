https://ria.ru/20240916/sud-1973052947.html

Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС

Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС - РИА Новости, 16.09.2024

Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС

Хорошевский суд Москвы 27 сентября начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой, обвиняемой в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:40

2024-09-16T19:40

2024-09-16T19:40

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы 27 сентября начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ в отношении Брюхановой А.А. назначено на 27 сентября в 10.00", - сказано в карточке дела. По данным следствия, Брюханова, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она была заочно арестована.

https://ria.ru/20240915/galkin-1972773683.html

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происшествия, россия, москва