https://ria.ru/20240916/sud-1973052947.html
Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС
Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС - РИА Новости, 16.09.2024
Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС
Хорошевский суд Москвы 27 сентября начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой, обвиняемой в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:40
2024-09-16T19:40
2024-09-16T19:40
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы 27 сентября начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ в отношении Брюхановой А.А. назначено на 27 сентября в 10.00", - сказано в карточке дела. По данным следствия, Брюханова, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она была заочно арестована.
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Суд рассмотрит заочное дело Брюхановой по фейкам о ВС
Суд 27 сентября рассмотрит дело бывшего депутата Брюхановой по фейкам о ВС РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы 27 сентября начнет по существу рассматривать заочное дело бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ в отношении Брюхановой А.А. назначено на 27 сентября в 10.00", - сказано в карточке дела.
По данным следствия, Брюханова, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она была заочно арестована.