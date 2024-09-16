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В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 16.09.2024
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04:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/sud-1972879859.html
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве по факту превышения должностных РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:15
2024-09-16T04:15
происшествия
россия
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве по факту превышения должностных полномочий, они выдавали телефоны подсудимым для звонков друг другу, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что лица, в отношении которых возбуждено дело о превышении должностных полномочий (пункт "г" части 3 статьи 286 УК РФ), в период с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года в помещении Апелляционного корпуса Мосгорсуда обеспечили условия для беспрепятственного взаимодействия подсудимого с другими заключенными, в том числе его соучастниками, а также позволили совершать телефонные звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших, что "повлекло существенное нарушение прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде, а также охраняемых законом интересов общества и государства". Конвоирам может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. В документах указано, что во время совершения преступления 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера, также установлены IMEI двух устройств. Суд удовлетворил ходатайство следствия о получении информации о соединениях между абонентами по этим номерам, которая может помочь в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела.
https://ria.ru/20240916/delo-1972876214.html
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происшествия, россия, московский городской суд, москва
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Москва
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий

Конвоиры московского ГУ МВД пойдут под суд за выдачу телефонов подсудимым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве по факту превышения должностных полномочий, они выдавали телефоны подсудимым для звонков друг другу, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что лица, в отношении которых возбуждено дело о превышении должностных полномочий (пункт "г" части 3 статьи 286 УК РФ), в период с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года в помещении Апелляционного корпуса Мосгорсуда обеспечили условия для беспрепятственного взаимодействия подсудимого с другими заключенными, в том числе его соучастниками, а также позволили совершать телефонные звонки для оказания давления на свидетелей и потерпевших, что "повлекло существенное нарушение прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде, а также охраняемых законом интересов общества и государства".
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Конвоирам может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.
В документах указано, что во время совершения преступления 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера, также установлены IMEI двух устройств. Суд удовлетворил ходатайство следствия о получении информации о соединениях между абонентами по этим номерам, которая может помочь в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела.
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