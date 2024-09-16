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Су-34 ударил по скоплению украинских военных в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 16.09.2024 (обновлено: 14:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/su-34-1972960965.html
Су-34 ударил по скоплению украинских военных в Курской области
Су-34 ударил по скоплению украинских военных в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Су-34 ударил по скоплению украинских военных в Курской области
Бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:02
2024-09-16T14:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, Су-34 вернулся на аэродром вылета, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 ударил по скоплению украинских военных в Курской области

Су-34 ударил по скоплению военных ВСУ в приграничном районе Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, Су-34 вернулся на аэродром вылета, добавили в ведомстве.
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