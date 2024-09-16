США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны
Брейнард: США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить
© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американские власти намерены работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений, заявила в понедельник советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард.
"Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы", - сообщила она на выступлении в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, комментируя применение антироссийских санкций.
Брейнард также признала, что американские ограничения эффективно того, когда носят многосторонний характер и применяются союзниками Вашингтона.
"Поэтому для нас жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными действиями по санкциям", - подчеркнула советница Байдена.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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