https://ria.ru/20240916/ssha-1973064798.html

США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны

США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны - РИА Новости, 16.09.2024

США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны

Американские власти намерены работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:54

2024-09-16T20:54

2024-09-16T20:54

в мире

россия

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американские власти намерены работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений, заявила в понедельник советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард. "Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы", - сообщила она на выступлении в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, комментируя применение антироссийских санкций. Брейнард также признала, что американские ограничения эффективно того, когда носят многосторонний характер и применяются союзниками Вашингтона. "Поэтому для нас жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными действиями по санкциям", - подчеркнула советница Байдена. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ru/20240916/sanktsii-1972943081.html

https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972790807.html

россия

москва

вашингтон (штат)

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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, санкции в отношении россии